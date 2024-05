[포토] 이동열, '이글이글 강렬한 눈빛'

가수 이동열이 8일 오후 서울 청담동 일지아트홀에서 열린 첫 미니앨범 ‘Howling(하울링)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다.타이틀곡 타이틀곡 ‘Drip Drop(드립 드롭)'은 어두운 무드 속 이동열의 몽환적이고 섹시한 보이스와 매력이 돋보이는 댄스 팝 장르의 곡이다. 사랑하는 이를 보며 느끼는 돌이킬 수 없이 점점 젖어가는 감정을 가사로 담았다.이번 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 ‘Intro : Inception(인트로: 인셉션)', ‘Burn It Down(번 잇 다운)', ‘Here With Me(히어 위드 미)', ‘Piece of You(피스 오브 유)' 등 5개의 곡이 담겼다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com