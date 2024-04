세븐틴, 30~31일 인천서 앙코르 투어 진행

이틀 간 5만6000명 관객 동원

'음악의 신'·'HOT'까지 축제 분위기

불꽃놀이에 드론쇼까지 '놀라운 스케일'

4시간 넘도록 탄탄한 라이브 퍼포먼스

"4월 29일 포함 올해 2번 컴백" 예고

그룹 세븐틴 /사진=플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 세븐틴(SEVENTEEN)이 5만6000여 팬들의 함성 속에서 스타디움 앙코르 투어의 포문을 힘차게 열었다. 불꽃놀이, 드론쇼에 놀라운 스케일은 물론 흔들림 없는 완벽한 라이브 퍼포먼스까지 'K팝 대표 그룹' 세븐틴의 이름값을 제대로 보여준 시간이었다.세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)은 31일 인천 서구 인천아시아드주경기장에서 앙코르 투어 '팔로우 어게인 투 인천(FOLLOW AGAIN TO INCHEON)'을 개최했다.이번 콘서트는 지난해 7월 열린 '팔로우 투 서울' 이후 약 8개월 만의 국내 공연이자, 한국과 일본에서 진행하는 스타디움급 앙코르 투어의 화려한 출발을 알리는 시작점이다. 전날에 이어 이날까지 세븐틴은 총 2회에 걸쳐 5만6000명의 관객을 동원했다.아시아드경기장역에 내리자 한국어·영어는 물론 일본어와 중국어까지 각국에서 몰려든 팬들의 기대감으로 가득 찬 대화가 오갔다. 경기장 뒤편으로는 '부산 캐럿(공식 팬덤명)' 등의 안내 문구가 적힌 단체 탑승 버스가 줄지어 있었다. 역에서부터 경기장까지 향하는 길에는 곳곳에 경찰이 배치돼 안전하게 동선이 유지됐다.이날 공연은 약 10분 지연 시작했다. 심장을 쿵쿵 울리는 강렬한 밴드 사운드와 함께 무대가 열리고, 멤버들이 상부에서 구조물을 타고 내려오자 넓은 장내에 우레와 같은 함성이 울려 퍼졌다. 오프닝 첫 곡은 세븐틴 표 군무의 매력이 도드라지는 '손오공'이었다. 시작부터 에너지를 쏟아붓는 멤버들의 모습과 화려한 불꽃, 붉은 불기둥이 어우러지며 강한 쾌감을 안겼다.'손오공'에 이어 '돈키호테(DON QUIXOTE)', '박수'로 완성한 풍성한 오프닝에 다소 쌀쌀하게 느껴졌던 기온이 단숨에 높아지는 기분마저 들었다. 각각 무릎, 발목 부상으로 활동을 중단했던 에스쿱스와 정한의 첫 복귀 무대인 만큼 완벽하게 하나가 된 세븐틴은 한층 활력이 넘치는 듯했다. 무대가 부서져라 춤추고 노래하는 멤버들을 향해 팬들은 끊이지 않는 박수와 함성으로 화답했다.오프닝 무대가 끝난 후 도겸은 "첫 공연 때 너무 열심히 해 앙코르에서 바지가 터졌다. 오늘은 둘째 날인 만큼 더 열심히 해서 한 번 더 찢어보겠다"고 말해 팬들을 열광케 했다. 승관은 "지금 이 순간 정말 최선을 다해 여러분들을 행복하게 해드리겠다"고 말했고, 에스쿱스는 "8개월 만에 복귀하게 됐다. 무대에서 빠지는 구간도 있지만 최선을 다하겠다"고 다짐했다.인천아시아드주경기장은 규모에 비해 가용 좌석이 많지 않다. 이에 그라운드를 최대한 좌석으로 활용해야 하는 상황. 세븐틴은 메인 스테이지와 프런트 보조 스테이지를 연결하지 않고 중앙을 전부 좌석으로 채웠다. 대신 모든 관객이 무대를 가까이서 즐길 수 있도록 본인들이 직접 분주히 움직였다. 보조 스테이지 양옆으로 상승·하강이 가능한 무빙 스테이지를 설치해 양쪽을 오가며 큰 경기장에 빈틈없이 매력을 퍼트렸다.'울고 싶지 않아', 'F*ck 마이 라이프', '록 위드 유(Rock with you)'까지 멤버들은 메인 스테이지, 무빙 스테이지, 보조 스테이지까지 넓게 활용하며 팬들과 활발하게 소통했다. '홈런(HOME;RUN)', '레프트 앤 라이트(Left & Right)', '뷰티풀(BEAUTIFUL)', '음악의 신'으로 이어지는 히트곡 무대는 팬들의 떼창과 기립이 더해지며 페스티벌을 연상케 하는 폭발적인 분위기를 자아냈다.세븐틴 하면 빼놓을 수 없는 유닛 무대도 공연을 더 알차게 채웠다. 정한·조슈아·우지·도겸·승관으로 이뤄진 보컬 유닛은 '바람개비', '먼지', '하품'으로 편안하고 부드러운 감성을 선물했다. 높게 위치한 플라잉 스테이지에 앉아 노래할 때는 환상적인 느낌이 배가됐다.퍼포먼스 유닛인 준·호시·디에잇·디노는 '아이 돈트 언더스탠드 벗 아이 러브 유(I Don't Understand But I Luv U)', '하이라이트(HIGHLIGHT)', '백 투 백(Back 2 Back)'으로 활기차고 에너제틱한 무대를 선보였고, 힙합 유닛 에스쿱스·원우·민규·버논은 '파이어(Fire)', '백 잇 업(Back it up)', '몬스터(Monster)'를 통해 팬들과 함께 뛰어노는, 그야말로 '즐기는' 무대를 완성했다.'에이프릴 샤워(April shower)'를 부를 땐 드론이 만든 아름다운 그림이 하늘을 수놓았다. 세븐틴 팬덤을 상징하는 다이아몬드 형상부터 두 개의 손이 맞닿는 이미지까지 팬과 아티스트 간 따뜻한 사랑이 마치 봄꽃처럼 하늘에 피어났다.해가 지면서 기온이 급격히 떨어졌지만 지칠 줄 모르는 세븐틴과 캐럿의 에너지로 장내 열기는 오히려 더 뜨거워졌다. 세븐틴의 히트곡에 맞춰 팬들이 '응원봉 안무'를 선보이는 구간에서는 거대한 불빛 파도가 일렁여 장관을 이뤘다.세븐틴은 지난해 1600만장의 앨범 판매량을 기록했고, 국내 팬미팅과 일본 팬미팅 그리고 콘서트 투어까지 총 23회 공연으로 100만명(온·오프라인 합산) 이상의 관객과 만났다. K팝을 대표하는 현존 최고의 그룹임에 이견이 없는 상태다.4시간이 넘도록 한 치의 흐트러짐도 용납하지 않는 모습에서 또 한 번 이름값을 증명해낸 세븐틴이었다. 앙코르 전 마지막 무대인 'HOT'에서는 연달아 터지는 불꽃보다 더 강렬한 퍼포먼스를 선보였고, 앙코르에서도 힘이 넘쳤다. 멤버들은 '지금 널 찾아가고 있어', '같이 가요', '아주 나이스' 등 흥겨운 노래를 부르며 팬들과 하나 되어 뛰어놀았다.올해 펼칠 활약에도 기대가 모인다. 이날 세븐틴은 활동 계획을 깜짝 공개해 팬들을 기쁘게 했다. 호시는 "1년 2컴백이다. 올해 앨범이 두 번 나온다"고 말해 호응을 얻었다. 첫 컴백은 4월 29일이다.에스쿱스는 "올해 두 번 컴백할 거고, 준비한 많은 것들이 있으니 온전히 행복한 마음으로 즐기셨으면 한다"면서 "오랜만에 무대에 서서 행복한 기억을 만들어 간다. 멤버들과 무대 서는 게 행복하다는 걸 한 번 더 느낀 시간이었다. 올해 컨디션이 되는 한 멤버들과 함께할 테니 그 앞을 캐럿분들이 꽉 채워서 응원해 달라"고 말했다.이어 정한은 "확실히 공연의 맛을 보니 다음 공연과 활동이 기대된다"면서 "빨리 계속해 좋은 기억 만들고 싶다"고 했다. 호시는 "소중한 시간을 우리와 함께 해주셔서 감사하다. 올해도 열심히 해보겠다"면서 힘차게 "파이팅!"을 외쳤다.우지는 "부족하고 못난 나를 이렇게 좋아해 줘서 고맙다. 여러분에게 거짓 하나 없이 나의 온 최선을 다해 여기까지 왔다. 앞으로도 그럴 예정이다. 욕심부리지 않겠다. 항상 우리에게 많은 힘 받아 가셨으면 한다. 사랑한다"고 고백했다.디에잇은 "예전에 꽃길 아니어도 캐럿과 함께라면 좋다고 했는데, 지금은 이미 캐럿과 꽃길을 가고 있는 것 같아서 미래도 기대된다. 멋진 아티스트가 되도록 하겠다"고 다짐했다. 민규는 "내가 무언가가 되고 싶다기보다는 여러분들이 보고 싶은 모습을 보여주는 사람이 되겠다"며 "지금 우린 세븐틴과 캐럿의 시대에 살고 있다. 사랑한다"고 말해 박수를 받았다.도겸과 승관은 각각 팬들과 멤버들에게 고마운 마음을 전하다가 눈물을 보이기도 했다.인천 공연을 성공적으로 마친 세븐틴은 이후 4월 27~28일 서울월드컵경기장, 5월 18~19일 오사카 얀마 스타디움 나가이, 5월 25~26일 가나가와 닛산 스타디움까지 총 4개 도시에서 투어를 이어간다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com