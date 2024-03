유안타증권, 신임 대표에 뤄즈펑 내정

유안타증권은 신임 대표에 뤄즈펑(羅志鵬, LO, CHIH-PENG) 유안타 파이낸셜 홀딩스 Senior Vice President를 내정했다고 11일 밝혔다.유안타증권은 이날 서울 을지로 본사에서 임원후보추천위원회와 사내이사 선임 등 정기주주총회 부의 의안 결정을 위한 이사회를 열었다. 이 자리에서 뤄즈펑 유안타 파이낸셜 홀딩스 부사장을 신임 대표로 내정하고, 사내이사 선임안에 대한 주주총회 상정을 결의했다.1969년생인 뤄즈펑 부사장은 유안타증권(홍콩) Managing Director, KGI증권(홍콩) Managing Director, Elitimes Capital Management CEO & Senior Partner, Sunshine Asset Management Company Limited Managing Director를 거쳐 Yuanta Financial Holdings Co. Ltd Senior Vice President 등을 역임했다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com