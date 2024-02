김영섭 대표 "KT, AICT 기업으로 대전환 금융 특화 슈퍼앱 선보일 것"

MWC 24



김영섭 대표, 혁신 비전 공개

"임직원에 AI DNA 심겠다"

빅테크 등과 협력도 확대

모바일월드콩그레스(MWC) 2024에 참가한 김영섭 KT 대표(사진)가 27일(현지시간) “통신 역량에 정보기술(IT)과 인공지능(AI)을 더해 ‘AICT’ 회사로 거듭나겠다”고 말했다. AI와 ICT를 결합한 경영 비전과 사업 전략으로 대대적 혁신에 나설 방침이다.김 대표는 이날 MWC 2024가 열리고 있는 스페인 바르셀로나의 한 호텔에서 기자간담회를 열고 ‘AICT 서비스 회사’ 비전과 로드맵을 공개했다. AI 역량을 강화해 KT를 제대로 된 ICT 회사로 키우겠다는 뜻을 담았다. 그는 “KT가 통신 쪽에선 어디에 내놔도 빠지지 않지만 IT 경쟁력은 부족하다”며 “통신기술(CT)과 IT를 합쳐서 바꿔나가야 한다”고 밝혔다.그는 이를 위해 전사 차원의 AI 대전환을 추진하기로 했다. 먼저 KT의 모든 임직원을 대상으로 IT 기본 역량을 검증하는 ‘AX 디그리’ 프로그램을 도입한다. AI 모델링, 데이터사이언스, 클라우드 인프라 등을 다룬다. AI 또는 IT 관련 공인 자격증을 취득하면 응시료와 자기 계발 격려금을 지급한다.김 대표는 “KT의 DNA를 AI 중심으로 완전히 바꾸겠다”며 “직원 평가 보상제도도 점진적으로 개선할 생각”이라고 덧붙였다. 올해 사원부터 임원까지 모든 직급에서 AI 등 ICT 전문 인력 1000여 명을 채용해 AI 전환의 기반을 다지기로 했다.개방형 AI 파트너십도 추진한다. 빅테크, 스타트업과의 협력을 확대해 경쟁력을 확보한다는 목표다. 김 대표는 “혼자만의 힘으로 1등 하는 회사와 조직은 없어진 지 오래됐다”며 “협력을 잘하는 ‘협력 고수’야말로 진정한 고수”라고 했다.KT는 자체 개발한 초거대 AI 믿음과 오픈AI의 GPT, 메타의 라마 등을 함께 활용하는 내부 업무혁신 플랫폼 ‘젠아이두’를 개발해 전사에 적용할 방침이다. 멀티 대규모언어모델(LLM)을 추구하겠다는 얘기다. AI 개발환경·어시스턴트·에이전트 등 3대 AI 사업을 확대하는 방안도 추진한다. 김 대표는 “추후 금융 분야에 특화한 슈퍼앱을 개발해 AI 뱅킹 서비스도 제공할 것”이라고 덧붙였다.바르셀로나=정지은 기자 jeong@hankyung.com