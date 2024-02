노매드, 28일 데뷔

리더 도의, 7곡 전곡 작사·작곡 참여

"역경 견뎌 다이아몬드로…자신감·당당함 표현"

"음악으로 인정받고파, 우리만의 길 가겠다"

그룹 노매드 /사진=노매드엔터테인먼트 제공

그룹 노매드 /사진=노매드엔터테인먼트 제공

그룹 노매드 /사진=노매드엔터테인먼트 제공

그룹 노매드 /사진=노매드엔터테인먼트 제공

그룹 노매드 /사진=노매드엔터테인먼트 제공

그룹 노매드 /사진=노매드엔터테인먼트 제공

그룹 노매드 /사진=노매드엔터테인먼트 제공

그룹 노매드(NOMAD)가 '파워 당당'한 데뷔 출사표를 던졌다.노매드(도의, 상하, 원, 리버, 준호)는 28일 오전 서울 강남구 성암아트홀에서 데뷔 쇼케이스를 개최했다.노매드는 5인조 보이그룹으로, 팀명은 '유목민'이라는 뜻과 'Need Our Microphone And Dances'라는 문장의 앞 글자를 따 만들어졌다. 진심으로 춤추고 무대를 즐기기 위해 마이크를 가져오라는 자신감과 자신들만의 음악적 스펙트럼을 널리 알리겠다는 다짐이 담겼다.이날 첫 무대를 마친 뒤 원은 "처음인 만큼 떨리기도 하고, 모든 걸 보여주고 싶은 마음도 크다. 릴렉스하고 원래 해온 대로 보여드리려고 노력하고 있다"고 소감을 밝혔다. 이어 상하는 "데뷔하는 날이 오기까지 멤버들 모두 고생을 많이 하고 다 같이 힘내서 노력해왔다"면서 "이걸 보여드릴 수 있어서 기쁘다. 이제 시작이라 생각한다. 더 큰 목표를 향해 나아가도록 노력하겠다"고 말했다.데뷔 EP '노매드'에는 더블 타이틀곡 '노 프레셔(No pressure)'와 '캘리포니아 러브(California love)'를 비롯해 '라이츠 온(Lights on)', '아이 투 아이(Eye 2 eye)', '오토매틱(Automatic)', '렛 미 러브 유(Let me love you)'까지 총 7곡이 수록됐다. 엑소·보아·세븐틴·NCT 등을 프로듀싱한 DK를 필두로 제이라 깁슨·차차 말론·데이먼 샤프 등 화려한 스태프진이 의기투합했다.리더 도의는 팀 프로듀서로 이번 앨범의 전곡 작사·작곡은 물론 안무에도 참여했다. 도의는 "사랑과 미래에 대한 고민을 담아낸 앨범이다. 국내외 유명 프로듀서님과 작업해 완성했다"면서 "열심히 만들었다. 음악에 대한 자신감과 당당함을 표현하는 노매드 자체를 드러낸다"고 설명했다. 이어 준호는 "그룹명처럼 그 어떤 것에도 구속받지 않고 자유롭게 음악을 즐기겠다는 포부가 담겼다"고 덧붙였다.음악에 대한 자신감이 유독 돋보였다. 도의는 "당시에 내가 좋아했던, 하고 싶었던 게 장르가 되는 것 같다. 노매드를 특정 장르로 정의할 수 없는 느낌"이라고 했다. 그러면서 "이번 앨범도 노매드가 구성되고 이 멤버들에게 가장 잘 맞는 옷인 것 같은 7곡이 수록된 거다. 이 7곡이 우리의 시작, 정체성을 부각하는데 가장 큰 메리트가 될 것 같았다"고 말했다.타이틀곡 '노 프레셔'는 정통 알앤비와 트렌디한 멜로디 라인을 결합한 크로스오버 얼반 알앤비 장르로, 가사에는 노매드 멤버들이 데뷔를 위해 노력했던 스토리가 녹아있다. 원은 "역경을 견뎌내야 빛나는 다이아몬드가 된다는 내용"이라고 소개했다.멤버별로 각각 3~9년 정도 연습생 기간을 거쳤다는 이들은 "곡에 팀을 꾸려서 만들기까지의 과정을 메시지로 담았다. 모든 일이 잘되려면 역경과 고난을 겪어야 하고, 그렇지 않으면 빛나기 쉽지 않다는 걸 다이아몬드에 비유했다"고 강조했다.또 다른 타이틀곡 '캘리포니아 러브'는 멜로디컬한 랩과 얼반 비트, 어쿠스틱 기타, 멤버들의 매력적인 보컬이 어우러진 독특하고 강렬한 분위기의 곡이다. 캘리포니아의 강렬한 태양처럼 첫눈에 반한 이성에게 주저함 없이 다가가는 요즘 사랑을 표현했다. 리버는 "첫눈에 반한 이성에게 느낀 감정을 필터 없이 표현한 곡"이라고 밝혔다.곡을 직접 만들 수 있다는 점은 곧 팀의 가장 큰 장점이라고 했다. 도의는 "가장 잘하는 걸로 본인만의 이야기를 펼치지 않느냐. 우린 우리의 음악을 직접 만든다"면서 "정말 많은 음악이 준비돼 있고, 지금도 준비하고 있다"고 자신했다.그러면서 "우리가 제일 잘하는 걸로, 좋아하는 방향의 길을 걷는 게 앞으로의 목표가 될 것 같다"고 했다.원은 "음악으로 인정받고 싶은 마음이 가장 크다. 당돌하면서도 진심으로 춤추고 즐기는 우리의 모습을 통해 잠재력을 보여드리고 싶다. 팬들에게도 사랑받는 그룹이 되고 싶다"는 바람을 드러냈다.이어 리버는 "진정성 있는 음악으로 대중에게 어필하고 싶다. 앞으로도 열정을 잃지 않고 완벽한 모습을 보여줄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했고, 나아가 도의는 "좋은 메시지를 담은 음악들로 세상을 조금 더 좋은 세상으로 바꾸는 데 이바지하고 싶다"고 덧붙였다.노매드의 데뷔 EP는 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com