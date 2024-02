커넥티드 모빌리티 핵심 분야 MOU 체결

지난 19일(현지시각) 독일 베를린에서 체결된 MOU 서명식에서 나승식 한국자동차연구원 원장(왼쪽부터), 데이비드 보이세츨레거(David Woisetschläger) ITS Mobility 부회장(이사회)이 기념촬영을 하고 있다./사진=한자연

한국자동차연구원이 독일 기관과의 기술 협력을 통해 국내 커넥티드 모빌리티 산업 경쟁력 강화에 앞장선다.나승식 한자연 원장은 독일 ITS Mobility, Fraunhofer IVI 각 기관과 지난 19일(현지 시각) 독일 베를린에 위치한 인터콘티넨털 베를린 호텔에서 '커넥티드 모빌리티 산업 경쟁력 강화를 위한 기술 협력 업무협약(MOU)' 2건을 체결했다고 20일 밝혔다.한자연과 협력하는 ITS Mobility는 독일을 대표하는 지능형 모빌리티 클러스터다. 유럽전기통신표준협회(ETSI)와 협력해 통신 표준을 개발하는 Car2Car 컨소시엄과 유럽 차세대 지능형 교통 시스템(C-ITS) 공동 구축을 위한 C-Roads Germany 프로젝트를 주관하고 있다.한자연과 ITS Mobility는 △커넥티드카 관련 기술 협력 △유럽 내 ITS 실증 인프라 활용 △커넥티비티 및 모빌리티 솔루션 공동 연구개발 등 다양한 협력 사업을 추진할 계획이다.아울러 협력을 추진하는 Fraunhofer IVI 는 교통 및 기반 시설 시스템 연구소다. 특히, 지능형 모빌리티 분야에서 차량·물류·보안 분야를 집중적으로 연구하고 있으며, 드레스덴 C-ITS 시범사업을 주관하고 있다.한자연과 Fraunhofer IVI 연구소는 △5G 활용 통합 통신 플랫폼 기술 협력 △사이버보안 TARA 분석 솔루션 연구개발 △스마트 인프라 활용한 V2X 서비스 시나리오 연구개발 등의 협력을 진행하기로 합의했다.나승식 한자연 원장은 "유럽을 대표하는 커넥티드 모빌리티 강국인 독일의 유수의 기관들과 협력하게 되어 기대가 크다"며 "긴밀하고 실효성 있는 협력을 통해 기술력을 한층 고도화해 국내 커넥티드 모빌리티 산업의 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.최수진 한경닷컴 기자 naive@hankyung.com