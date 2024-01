[오늘의 arte]티켓 이벤트 : 바르샤바 필하모닉

꼭 읽어야 할 칼럼

꼭 봐야 할 공연·전시

폴란드 대표악단 바르샤바 필하모닉 오케스트라가 오는 13일 경기 부천아트센터 콘서트홀에서 공연한다. 슈만의 유일한 피아노 협주곡으로 알려진 피아노 협주곡 a단조를 라파우 블레하츠의 협연으로 선보인다. 1일까지 아르떼 사이트에서 신청할 수 있다. 5명을 뽑아 S석 2장씩을 준다. 당첨자 발표는 2일.매년 2월 오스트리아 빈 국립오페라극장에서는 ‘유럽 사교계의 꽃’이라고도 불리는 왈츠 무도회 ‘빈 오페라 볼’이 열린다. 1935년부터 열린 행사로 오프닝은 사교계에 처음 데뷔하는 만 17세 이상의 신예들이 춤으로 인사하는 자리여서 늘 주목받는다. 티켓값이 40만~3000만원에 달한다.“오, 아버지가 이걸 보셨다면…(Oh, dad, I wish you could’ve seen this!).” 제게 ‘가정법 과거완료’는 후회와 미련 대신 그리움을 더 강하게 안겨주는 문법입니다. 아버지를 향한 그리움도 마찬가지였습니다. 때때로 작은 성취와 감동을 경험할 때마다 아버지가 그리웠지요.앙상블 클랑의 정기연주회가 3일 서울 예술의전당 IBK챔버홀에서 열린다. 포레의 피아노 4중주 1번과 로베르트 슈만의 피아노 콰르텟을 연주한다.남성창극 ‘살로메’가 2~4일 서울 대학로예술극장 대극장 무대에 오른다. 세례자 요한을 사랑한 공주 살로메와 이를 둘러싼 뒤틀린 욕망을 그린다.미셸 들라크루아의 개인전이 3월 31일까지 서울 예술의전당 한가람디자인미술관에서 열린다. 프랑스 파리의 풍경을 그린 작품 200여 점을 선보인다.