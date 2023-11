라이즈 승한, 사생활 논란에 결국 "활동 무기한 중단" [공식]

[가요소식] 에스파, 캐럴 '징글 벨 록' 24일 발표

뉴진스 '쿨 위드 유' 1억 스트리밍·비춰 두 번째 프리 데뷔 싱글구만 첫 단독 콘서트 '타임 코스모스' ▲ 에스파표 캐럴 공개 = 걸그룹 에스파가 오는 24일 오후 2시 크리스마스 캐럴 '징글 벨 록'(Jingle Bell Rock)을 발표한다고 소속사 SM엔터테인먼트가 22일 밝혔다. '징글 벨 록'은 강렬한 808 베이스와 재치 있는 포인트 악기 사운드가 돋보이는 노래다. 멤버들의 랩과 보컬이 더해져 원곡과는 또 다른 매력이 느껴진다. 에스파는 지난 10일 내놓은 네 번째 미니음반 '드라마'(Drama)로 세 작품 연속 첫 주 판매량 100만장을 넘긴 바 있다. ▲ 뉴진스 '쿨 위드 유' 스포티파이 1억 스트리밍 = 걸그룹 뉴진스가 발표한 두 번째 미니음반 '겟 업'(Get Up)의 트리플 타이틀곡 가운데 하나인 '쿨 위드 유'(Cool With You)가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 1억 스트리밍을 달성했다고 소속사 어도어가 밝혔다. 이 노래는 지난 20일 기준 1억15만6천500회 재생됐다. 이는 뉴진스 자체 통산 열 번째 억대 스트리밍 노래다. '쿨 위드 유'는 UK 개라지 리듬의 세련된 비트에 멤버들의 매력적이면서 절제된 보컬이 조화를 이룬 곡이다. 뉴진스가 데뷔 이래 발표한 모든 노래의 누적 스트리밍 횟수는 총 30억회를 넘겼다. ▲ 비춰, 두 번째 프리 데뷔 싱글 = JYP엔터테인먼트의 한미 합작 신인 걸그룹 비춰(VCHA)가 다음 달 1일 두 번째 프리 데뷔 싱글 '레디 포 더 월드'(Ready for the World)를 발표한다. JYP에 따르면 '레디 포 더 월드'는 박진영이 작사, 작곡, 편곡에 참여한 노래로 공식 데뷔를 앞둔 멤버들의 즐거움과 설렘이 묘사됐다. 비춰는 이 노래로 세상을 향해 나아갈 준비가 됐다는 당찬 포부를 밝힌다. 비춰는 JYP와 유니버설뮤직그룹 산하 리퍼블릭 레코드의 합작 프로젝트 'A2K'로 배출된 신인 걸그룹이다. ▲ 구만 첫 단독 콘서트 = 싱어송라이터 구만이 다음 달 10일 서울 CJ 아지트 광흥창에서 첫 단독 콘서트 '타임 코스모스'(TIME COSMOS)를 연다고 소속사 엠피엠지 뮤직이 밝혔다. 공연명 '타임 코스모스'는 유명 애니메이션 '아기공룡 둘리'에 나오는 바이올린 모양 타임머신의 이름이다. 팬들과 함께 구만의 음악 여정을 되짚어본다는 의미를 담고 있다. 구만은 그간 미니음반 '댄스 래더 댄 러브'(Dance Rather Than Love), 싱글 '나 혼자 남은 지구'·'다들 널 사랑하고 싶어'·'파란만장' 등을 발표하며 활발한 활동을 펼쳐왔다. /연합뉴스