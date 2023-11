[박영실 칼럼] 연말모임 분위기 살려주는 가벼운 건배사

한경닷컴 더 라이프이스트

연말이 다가오면 혹시나 하게 될지도 모르는 건배사 때문에 고민을 하는 경우가 적지 않다분위기를 살리면서도 센스 있는 건배사를 하는 사람들을 보면 연말 모임에서 주목을 받게 된다초의 예술이라고도 하는 건배사 사실 알고 보면 그냥 나오는 것이 아니다사전에 모임의 특성을 잘 파악하고 건배사를 준비하는 경우가 많다얼마 전최고경영자과정 중 건배사 하는 방법을 진행하다가 학습자들이 했던 건배사가 지금도 기억에 남는다자리에 마주 보고 있는 사람들을 향해마당발을 외친 건배사였다마당발의 의미는 바로마주 앉은 당신의 발전을 위해 건배라는 의미를 가지고 있다센스 있는 건배사는 분위기를 살려줄 뿐 아니라 마음을 이어주는 힘이 있다얼마 전에 지인이 했던 영어건배사는 지금도 생생하다세기는 글로벌시대인만큼 저도 건배사를 영어로 할까합니다제가 제안을 하면 여러분은 마지막에 제가 한 단어만 복창해주시면 고맙겠습니다원샷생각지도 못한 유쾌한 이 건배사에 학습자들 모두원샷이라고 복창을 하면서 분위기가 화기애애해졌다이처럼 건배사는 분위기를 살려주고 함께하는 이들의 마음을 하나로 묶어주는 힘이 있다또한 센스 있는 건배사를 한 사람의 이미지는 와인보다 진한 향을 남긴다특히 비즈니스를 하는 분들에게는 건배사의 중요성이 더욱 크다센스 있는 건배사는 성공 비즈니스의 동력이 될 수도 있기 때문이다비즈니스의 비전과 전략을 공유하는 스마트한 건배사는 비즈니스에 탄력을 주는 경쟁력이다건배사를 통해 본인이 하는 비즈니스의 비전과 전략을 소개함으로써 시너지효과를 추구하는 경우를 종종 본다나 같은 경우는 이미지와 매너의 중요성을 건배사를 통해 강조한다예를 들어서이미지와 매너는 여러분의 성공비즈니스에 날개를 달아주는 동력이 될겁니다제가 이미지 하면 여러분은을 세 번 외쳐주세요라고 하면 분위기도 업 되는 편이다증권가나 주식투자자 사이에서는상한가상심 말고 한탄 말고 가슴 펴자가 많이 활용된다부동산에 관심이 있는 사람들 사이에서는재치 있고 개성 있게 발전하는 사람이 되자라고 외치면재개발이라고 하는 경우가 많다얼마 전에 참석했던 한 모임에서는 주최자가재미나게 건강하게 축하 받을 일을 하며 살자고 외치고 우리가재건축이라고 화답했었는데 분위기가 살았다고객서비스에 관심 있는 모임에서는 고진감래고객을 진심으로 대하면 감동으로 돌아온다도 인기 있는 건배사다또한 따스함도 많이 사용되는 건배사로 그 의미는 따뜻한 마음과 스마일 표정으로 고객과 함께 하자 라는 의미다아이러니하게도 상대에 대한 불신이 건배의 유래다호스트와 손님이 동시에 술을 따라 건배하는 것은 이유가 있었다술잔을 상대방과 부딪쳐 술이 넘나들게 함으로써 독살에 대한 의심을 없애게 한 데서 유래했다독주가 아닌 것을 입증하기 위한 것이라는 등 여러 설이 있다그러나 현 시대에는 술잔을 맞대어 소리를 내는 것은 서로의 마음이 통한다는 뜻의 상징으로 본다러시아 연방 카프카스 지방에서는 잔을 든 팔을 서로 걸고 마신다중국에서는 술잔을 비우고 다 마셨다는 증거로 술잔을 거꾸로 하는 습관이 있다건배할 때의 말이나 방식도 문화마다 다르다하지만영어권독일어권불어권이탈리아등 대부분의 건배사는 상대방의 건강과 행운을 기원하는 의미를 담고 있다는 공통점이 있다교육을 진행할 때마다 학습자들에게 가장 기억에 남는 건배사를 물으면 단연코카사블랑카가 대세다영화카사블랑카에서 험프리 보가트가 잉그리드 버그먼과 잔을 부딪치며 속삭인 명대사당신의 눈동자에 건배라는 건배사는 우리의 감성을 온통 흔들어 놓는 힘이 있나보다그래서 이 건배사를 따라해 본 사람도 많을 것 같다회식 자리에서 가볍게 할 수 있는 건배사로는 나가자나도 잘되고 가도 잘되고 자도 잘되고시원하게 이끌어주는 오너명승부명년에는 승진하고 부자 되자응답하라선창보너스후창마돈나마시고 돈 내고 나가자등이 있다이 밖에도 비행기비전을 갖고행동으로 옮기고기똥차게 일하자주전자주인의식을 갖고 전문성을 갖추고 자신 있게 살자등이 반응이 좋은 편이다건배사는 총가지 스타일로 구분할 수 있다첫 번째로 가장 많이 하는 위하여 스타일두 번째로 독특한 삼행시 스타일세 번째로 감동의 스토리 스타일이다위하여 건배사는 많은 사람들에게 가장 익숙한 스타일이다위하여로 건배사를 할 때에는번 외치게 해서 차별화하는 것도 분위기를 고조시키는데 효과적이다건배제의를 하는 호스트의 명확하고 힘찬 음성조절임을 기억하는 것이 좋다건배사를 할 때 또 하나 중요한 것이 바로 타이밍이다술잔을 모두 들게 한 후에 건배사를 너무 길게 하는 경우가 있는데 가장 피해야 할 부분이다그러니 건배사의 의미가 있다면 먼저 충분히 설명하고 난 후에 잔을 다함께 들어 건배하는 타이밍을 호스트가 확실하게 알려주는 것이 필요하다직장인들에게 회사 모임에서 가장 스트레스 받는 순간 중 하나가 바로 어떻게 보면 건배사일 수 있다최근 직장인들 사이에서 회식의 분위기보다는 직원들의 기분이 더 중요하다는 이유에서 건배사 강요는 없어야 한다는 목소리도 커지고 있는 추세다그렇기 때문에 건배사를 억지로 강요하고 강요받는 문화는 사라지기 바란다모임에 모인 사람들이 모두 분위기를 유쾌할 수 있는 범위 안에서 건배사를 즐기자건배사 스트레스가 있지만 건배사를 꼭 해야 하는 입장에 있는 분들이라면 화려하지 않더라도 진심을 담은 건배사라면 충분하다그리고 또 한가지 기억할 점이 있다면유행하는 건배사보다는 나만의 건배사가 최고라는 점이다연말모임에서 이렇게 마음을 울리고 기억에 남는 멋진 건배사를 하고 싶은 것은 누구나의 욕심이다하지만이런 욕심이 지나치면 건배사가 산으로 가고 만다강박관념이 묻어있는 화려한 건배사나 스마트폰 어플에서 인기 있는 누구나 다 아는 건배사도 나쁘지는 않다하지만 다소 투박하더라도 상황에 어울리는유니크한 건배사나 자신만의 이야기가 담긴 건배사는 특별하다그리고 거기에 진심까지 묻어나는 건배사라면 사람들의 마음을 움직이는 멋진 건배사가 될 것이다올해는 자신의 결과 향이 담긴 건배사로 연말을 자신답게 마무리해보면 어떨까<한경닷컴 The Lifeist> 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표 / 명지대학교 교육대학원 이미지코칭전공 겸임교수 박영실"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com