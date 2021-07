[영어, 한자를 만나다] '크기'와 '길이'에 관련된 영어 표현들

한경닷컴 더 라이피스트

바야흐로 [몸짱]의 시대입니다.돼지의 형상을 한 저 역시 ‘fat한 몸을 어떻게 slim하게 바꿀까?’라는 고민만 하는데 (운동은 전혀 하지 않은 채),그래서 오늘은 크기와 길이에 관련된재밌는 표현들에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 slim chance는 ‘희박한 가능성’이란 뜻입니다.chance(가능성)가 slim(날씬)한 걸 연상하면 쉽게 이해할 수 있을 것입니다.그런데 놀랍게도 fat chance 역시 같은 뜻이랍니다.반어적으로 ‘가망 없음’을 나타낼 때 쓰인답니다.심지어 big fat은 아주 노골적이고 뻔뻔하다는 뉘앙스를 가지고 있기 때문에big fat lair라고 하면, ‘천하의 거짓말쟁이’라는 뜻이 된답니다.동명의 코미디 영화도 있는데,영화를 다 보고 나면, 왜 제목을 이렇게 지었는데 고개를 끄덕이게 될 것입니다.big의 반대말인 small은 기본적으로 ‘작다’라는 뜻을 가진 단어지만,small hours는 ‘한밤중, 새벽’이란 뜻이랍니다.small에 ‘아주 이른’이란 뜻도 있거든요.wee 역시 ‘아주 이른’이란 뜻이 있어 wee hours라고도 합니다.그래서 ‘프랭크 시나트라’의 노래 중에[in the wee small hours of the morning]이란 명곡도 있는 것이지요.big과 small의 크고 작음을 나타낸다면,long과 short는 길고 짧음을 나타내는 것은 다들 아시지요?그런데 It’s a long shot이란 표현은 ‘승산이 없다’는 뜻입니다.우리가 위에서 배운 slim chance, fat chance와도 유사한 표현이지요.또 not by a long shot이라고 하면, ‘어림도 없다’는아주 강력한 부정의 의미가 된다는 것도 함께 알아주시면 좋습니다.끝으로 류현진 선수가 있는 메이저 리그 경기를 보다보면shortstop이란 단어를 들을 수 있는데,야구 용어로 우리말로는 ‘유격수’라고 합니다.그런데 이 단어는 원래 ‘중간에서 끊어주다’의 뜻을 가지고 있기 때문에,‘다른 사람에게 음식을 돌리기 전에 (중간에서) 덜다’라는 뜻으로도 사용된답니다.늘 드리는 말씀이지만,자신이 관심 있는 분야는 최고의 영어 교재가 될 수 있습니다.그것이 영화든, 팝송이든, 아니면 미드나 게임이든생각보다 많은 영어 시험의 정답들을 다양한 매체를 통해 만날 수 있답니다.그럼 오늘도 즐겁게 영어 공부하세요May the force be with you~^^*<한경닷컴 The Lifeist> 배시원"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com