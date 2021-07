한경닷컴 더 라이피스트

"THE NORTH FACE"와 호쿠토시가 등산로 입구까지 운행하는 'MOUNTAIN TAXI'.

100% 예약제로 운행하는 "산악택시" 홈페이지

시의 76%가 산림으로 이루어진 일본 야마나시현 호쿠토시는 유명한 산들로 둘러싸인 국립공원 관광 리조트 지역으로 시를 찾는 등반객들의 편의를 위해 JR고부치자와역과 남알프스 등산로 입구를 연결하는 공유형 등산 택시 운행을 개시했다.일반 요금은 역에서 산 입구까지 4천엔(약 4만원)정도 하지만 100%예약제로 운행되는 "공유형 산악택시(마운틴 택시)"는 편도 1천엔(약 1만원)에 편도 운행하며 6명까지 탈 수 있는 하이브리드 택시다.이 같은 조치는 지난해 일본 north face (주)골드윈과 야마나시현 호쿠토시가 지역이 갖고 있는 자연환경과 "THE NORTH FACE"의 제품 · 서비스와 같은 브랜드를 통해 지역활성화 노력을 추진할 목표로 포괄 제휴 협정을 체결한 결과이며 이전부터 등산로 정비 등 환경 보호와 어린이 자연학교 등을 운영해 왔다.덕분에 수도권에서 기차를 타고 오는 손님들이 등산로 입구까지 편히 올 수 있어 지자체는 등산객 증가라는 목적 달성, North Face는 산을 찾는 등반객들에게 자사의 브랜드 이미지를 심어주는데 좋은 역할로 win-win 모델을 만들었다는 평가다.<한경닷컴 The Lifeist> Cona KIM / JAPAN NOW 편집장