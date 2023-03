2023 LCK(리그오브레전드 챔피언스 코리아) 스프링 2라운드 전승을 달성하며 최종 성적 17승 1패로 1위에 오른 T1이 정규 리그 최고의 선수들을 선정하는 올 LCK 퍼스트 팀(ALL-LCK First Team)에 주전 선수 5명 모두 이름을 올리며 또 하나의 기록을 세웠다.'리그 오브 레전드(LoL)' e스포츠의 한국 프로 리그를 주최하는 LCK는 22일 올 LCK 팀(All-LCK Team), 정규 리그 MVP(Regular Season MVP), 플레이어 오브 더 스플릿(Player of the Split) 등 2023 LCK 스프링 어워드 수상자들을 발표했다. 수상자는 각 팀 감독과 대표 선수, 국내 및 해외 중계진, 분석 데스크 출연진, 옵저버, 기자단 등 40여 명의 투표를 통해 선정됐다.2023 LCK 스프링 올 LCK 퍼스트 팀에는 탑 라이너 제우스(최우제), 정글러 오너(문현준), 미드 라이너 페이커(이상혁), 원거리 딜러 구마유시(이민형), 서포터 케리아(류민석) 등 T1 선수단이 선정됐다.T1은 지난해 스프링 어워드에서 오너를 제외한 주전 4명이 올 LCK 퍼스트 팀에 선정된 적이 있다. 오너는 당신 세컨드 팀에 이름을 올렸다. T1은 불과 1년 만에 주전 선수 모두가 올 LCK 퍼스트 팀에 뽑히는 대기록을 세웠다. 한 팀에서 5명의 올 LCK 퍼스트 팀을 배출한 것은 올 LCK 팀 투표를 시작한 이래 처음이다. 올 LCK 퍼스트 팀에 선정된 T1 선수들 5명에게는 각각 200만 원의 상금이 주어진다.올 LCK 세컨드 팀에는 KT 롤스터의 탑 라이너 기인(김기인), 젠지의 정글러 피넛(한왕호)과 미드 라이너 쵸비(정지훈), 디플러스 기아의 원거리 딜러 데프트(김혁규)와 서포터 켈린(김형규)이 선정됐다.서드 팀에는 젠지의 탑 라이너 도란(최현준), 디플러스 기아의 정글러 캐니언(김건부), KT 롤스터 미드 라이너 비디디(곽보성), 젠지의 원거리 딜러 페이즈(김수환), KT 롤스터의 서포터 리헨즈(손시우)가 뽑혔다.칼리스타, 케이틀린 등 원거리 챔피언을 들고나와 LCK 메타에 혁명을 일으켰던 T1의 서포터 케리아는 올 LCK 퍼스트 팀 외에도 정규 리그 MVP(Regular Season MVP)와 플레이어 오브 더 스플릿(Player of the split)에 모두 선정돼 3관왕에 올랐다. 정규 리그 MVP에게는 상금 500만 원이, 플레이어 오브더 스플릿에게는 상금 200만원이 주어진다. 케리아는 국내외 해설진과 옵저버, 기자단의 투표를 통해 매 경기마다 선정되는 플레이어 오브 더 게임(Player Of the Game, POG) 1,300 포인트로 1위를 차지했다. 이주현 기자 2JuHyun@hankyung.com