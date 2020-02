산업용 로봇 제조업체 민트로봇, 'IF디자인 어워드' 수상

산업용 로봇 제조업체 민트로봇은 최근 독일의 국제 디자인 공모전 'iF 디자인 어워드 2020'에서 2개 부문에 걸쳐 수상했다고 14일 밝혔다.1953년 독일 인터내셔널포럼 주관으로 시작한 iF 디자인 어워드는 IDEA, 레드닷 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.민트로봇은 iF 디자인 어워드 2020 커뮤니케이션 부문 중 '웹사이트'와 '브랜딩'(Corporate & Branding) 부문에서 수상했다고 소개했다.민트로봇에 따르면 웹사이트는 기업 상징을 기억할 수 있는 사용자 체험형 디자인 구조로, 기업·제품 브랜딩은 사각형 형태의 로봇 형상을 강조한 디자인 정체성으로 각각 좋은 평가를 받았다.민트로봇 관계자는 "세계에서 유일하게 사각형 형태의 로봇 형상을 지닌 회사 특성을 응용해 디자인에 적용했다"며 "올해도 산업용 로봇을 iF 디자인 어워드 제품 부문에 출품할 계획"이라고 말했다./연합뉴스