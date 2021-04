결국 고개 숙인 구현모

"KT만의 문제 아닐 것"…속도 불만 여론 폭발

구현모 KT 대표 [사진=연합뉴스]

잇섭 폭로부터 구현모 사과까지

[사진=IT 전문 유튜버 잇섭 유튜브 방송 내용 캡처]

"일반 이용자들은 불만 제기해도…"

KT 관계자가 인터넷 장비를 점검하는 모습 [사진=KT 제공]

여야, 해당 사안에 모처럼 '한목소리'

의사봉 두드리는 이원욱 과방위원장 [사진=연합뉴스]