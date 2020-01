삼성SDS는 글로벌 브랜드 컨설팅업체 브랜드파이낸스가 시행한 정보기술(IT) 서비스 기업 브랜드 가치 평가에서 전년 대비 한 단계 상승한 11위를 기록했다고 27일 발표했다.



브랜드파이낸스는 삼성SDS의 브랜드 가치를 전년 대비 7% 상승한 37억달러(약 4조3200억원)로 평가하며 25대 글로벌 IT 서비스 기업 가운데 순위가 상승한 2개 기업 중 하나라고 소개했다. 브랜드파이낸스가 꼽은 1위는 글로벌 IT 컨설팅 그룹 액센츄어, 2위는 IBM이었다.



보고서에 따르면 삼성SDS의 브랜드 가치 상승 배경은 IT 서비스 시장의 평균을 웃도는 성장률, 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 등 첨단기술 기반 사업 경쟁력 강화, 전략적 투자와 글로벌 기업과의 파트너십 등이다. 4대 전략사업인 인텔리전트 팩토리, 클라우드, AI·애널리틱스, 솔루션 성장도 브랜드 가치를 높이는 데 한몫했다고 브랜드파이낸스는 설명했다.



김주완 기자 kjwan@hankyung.com

