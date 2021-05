성시경, 정규 8집 '시옷'으로 컴백 확정

각종 예능과 유튜브 채널로 활약

음악 팬들의 큰 관심 받아

성시경 컴백확정 / 사진 = 한경DB

가수 성시경이 10년 만에 가요계로 돌아온다.4일 성시경의 소속사 에스케이재원은 "성시경이 오는 21일 정규 8집 'ㅅ(시옷)'을 발매한다"고 밝혔다. 이와 함께 앨범 예약 판매를 예고해 음악 팬들의 관심을 모으고 있다.'ㅅ(시옷)'은 성시경이 지난 2011년 9월 발매한 '처음' 이후 약 10년 만에 선보이는 정규 앨범이다. 성시경은 개인 SNS를 통해 뮤직비디오 촬영 소식 및 안무 연습 등 신보와 관련된 근황을 틈틈이 전하며 컴백에 대한 기대감을 높이고 있다.성시경은 그동안 특유의 부드러운 음색과 섬세한 감정 표현으로 '명품 발라더' '발라드 황제' 등 수식어를 얻으며 대중의 큰 사랑을 받아왔다. '두 사람' '희재' '거리에서' '내게 오는 길' 등 히트곡을 비롯해 최근 발표한 'And we go (앤 위 고)', 아이유와 함께 부른 '첫 겨울이니까'까지 성시경은 꾸준한 음악 활동으로 가요계에 대체 불가한 존재감을 보여 왔다.최근에는 '볼빨간 신선놀음' '온앤오프' '신과 함께' 등 예능에서 MC로 활약하고 유튜브 채널을 통해 실시간으로 대중과 소통하는 등 친근한 매력을 선사하고 있다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com