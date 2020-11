슈퍼주니어 (사진=Label SJ)

슈퍼주니어가 정규 10집 ‘The Renaissance’(더 르네상스) 수록곡 스포일러를 담은 ‘가사 노트’를 순차 공개한다.슈퍼주니어는 오늘(17일) 트위터, 페이스북, 인스타그램 등 공식 SNS를 통해 “SUPER JUNIOR The 10th Album ‘The Renaissance’ Lyric Note Page1”을 오픈, 해당 이미지에는 ‘Get your spell Get your light’(너의 주문을 너의 빛을)이라는 가사와 손을 맞잡고 춤을 추는 듯한 남녀의 실루엣이 그려져 궁금증을 자아낸다.이에 슈퍼주니어는 타이틀 곡과 지난 6일 발매한 선공개 곡 ‘우리에게 (The Melody)’를 제외한 총 8 트랙의 수록곡 가사 노트를 오늘(17일)부터 차례대로 업로드할 예정이어서, 새 앨범에 대한 음악 팬들의 기대감을 한층 끌어 올릴 것으로 보인다.한편 슈퍼주니어는 11월 6일 데뷔 15주년을 맞이해 정규 10집에 수록된 ‘우리에게 (The Melody)’를 선공개하며 홍콩, 사우디 아라비아, 마카오, 싱가포르, 페루까지 전 세계 5개 지역 아이튠즈 송 차트 1위를 기록하는 등 좋은 반응을 얻었다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com