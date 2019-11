30일 K-POP 스타들 'MMA 2019'에 한 데 모여

방탄소년단·ITZY·잔나비·헤이즈·청하 등 출연

그룹 방탄소년단 /사진제공=연합뉴스

MMA 2019 공식포스터/사진제공=카카오 멜론

그룹 방탄소년단, ITZY, 가수 강다니엘, 청하 등 K-POP 스타들이 오늘(30일) 'MMA 2019'로 총출동한다.카카오 멜론은 30일 서울 고척스카이돔에서 개최될 국내 최대 대중음악시상식 'MMA 2019 Imagine by KIA'의 무대를 빛내줄 아티스트들 라인업을 지난 29일 최종 공개했다.방탄소년단, 마마무, 잔나비, 청하, 헤이즈, ITZY, 엔플라잉, 더보이즈 등 엄청난 팬덤을 보유하고 있는 K-POP 스타들은 물론 강다니엘, 투모로우바이투게더, AB6IX 등 떠오르는 별들 역시 무대를 꾸민다.MMA 2019에 참여하는 가수들은 올해 테마인 'FULL OF SURPRISES'에 맞춰 각자의 방식들로 무대를 꾸며 다채로운 퍼포먼스를 선보일 계획이다.멜론 관계자는 "지난해 역대급 퍼포먼스로 전 세계적 화제를 모은 방탄소년단의 새로운 퍼포먼스부터 괴물 신인 ITZY의 장르를 결합한 대규모 퍼포먼스까지 역대급 MMA 무대가 펼칠 예정"이라며 "엔플라잉은 'The Music For Tomorrow' 라는 주제로 음악이 주는 희망적 메시지를 담은 퍼포먼스를 선보일 계획이다. 지난해 신인상을 수상한 더보이즈의 무대도 기대해달라"고 전했다.MMA 2019는 멜론, 유튜브 1theK(원더케이) 채널, 카카오톡 #MMA탭 등 온라인과 모바일을 통해 생중계로 진행될 예정이다. 멜론과 유튜브 1theK 채널에서 별도의 절차 없이 바로 생중계 감상이 가능하다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com