[arte] 정소연의 탐나는 책



<맥베스>, 윌리엄 셰익스피어 지음, 김정환 옮김, 아침이슬



셰익스피어 <맥베스>를 인용하며 얻는 것

고령 바이든의 하차 앞두고 ‘맥베스’ 소환

"살아생전 어떤 일보다

떠날 때가 가장 어울렸다고요. 그는 죽었습니다.

자신의 죽음에 숙련된 사람처럼

자신이 지닌 가장 소중한 것을

별볼일 없는 잡동사니처럼 내팽개쳤습니다."



"Nothing in his life

Became him like the leaving it; he died

As one that had been studied in his death,

To throw away the dearest thing he owed,

As 'twere a careless trifle."

- <맥베스> 1막 4장

테오도르 샤세리오, "맥베스와 반코가 황야에서 마녀들을 만나다"(1855), 파리 오르세 미술관 소장.

이야기에 빗대면 복합적으로 바라보게 돼

희곡을 소설처럼 재밌게 감상하는 법

영화 '맥베스의 비극' 스틸컷 / 사진출처. 네이버영화