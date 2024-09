[arte] 변현주의 Why Berlin



베를린 아트 위크(Berlin Art Week)



9월 베를린 전역에서 5일간 열리는

포괄적·종합적 동시대 미술 페스티벌



리르크리트 티라바니자, 마크 브래드포드,

칸디다 회퍼, 지그마 폴케 등 동시대 미술작가 전시 개최

바우 가르텐 (베를린 아트 위크 공원)인 그로피우스 바우 근처 거리 / 사진. © Hyunjoo Byeon

《리르크리트 티라바니자: 행복이 언제나 즐거운 것은 아니다》 전시 전경 / 사진. © Hyunjoo Byeon

《리르크리트 티라바니자》 전시 일부로 태국 음식을 제공하는 이벤트 / 사진. © Hyunjoo Byeon

리에크할렌으로 가는 복도에 붙어있는 ‘함부르거 반호프’ 기차역 명판 / 사진. © Hyunjoo Byeon

《마크 브래드포드》 전시 전경. Exhibition view, "Mark Bradford: Keep Walking", Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, 6.9.2024 – 18.5.2025, pictured: Float, 2019 and Niagara, 2005 © Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin / Jacopo La Forgia © Courtesy Mark Bradford and Hauser & Wirth

주철 공장으로 사용되었던 거대한 빌헬름 할렌 내부 / 사진. © Hyunjoo Byeon

《50 Fuer Bad Berlin》 전시 전경 및 자연 수영장 아이디어를 위한 작가들의 작품 일부 / 사진. © Hyunjoo Byeon

Candida Höfer <Komische Oper Berlin V 2022>, C-print, 184 x 144cm (framed) © Candida Höfer / VG Bild-Kunst, Bonn 2024

《지그마 폴케》 전시 전경 / 사진. © Hyunjoo Byeon