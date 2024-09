세상을 떠났지만, 여전히 살아남아 무한을 그리는 반 고흐

[arte] 조민선의 런던 리뷰 오브 아트



영국 런던 내셔널 갤러리 200주년

반 고흐: 시인과 연인들(Van Gogh : Poets & Lovers)

내셔널 갤러리(런던) '반고흐: 시인과 연인(Van Gogh: Poets and Lovers)' / 사진=필자 제공

마치 연인처럼, 두 해바라기의 만남

반 고흐 '해바라기(Sunflowers)'를 보고 있는 관람객들 / 사진=필자 제공

(왼쪽) 반 고흐 <Sunflowers>,1888, 내셔널 갤러리 소장 / 사진출처. ©The National Gallery (오른쪽) 반 고흐 <Sunflowers>,1889, 필라델피아 미술관 소장 / 사진출처. ©Philadelphia Museum of Art

고흐 스타일의 핵심, ‘변형능력(transforming)’

비극에서 꽃 피운 ‘예술적 능력’

(왼쪽) 반 고흐 <The Garden of the Asylum in Saint-Remy>, 1889 / 사진출처. ©Kröller-Müller Museum (오른쪽) 반 고흐 <The Courtyard of the Hospital at Arles>, 1889 / 사진출처. ©Am Römerholz

(위) 반 고흐 <Roses>, 1898. / 사진출처. © 독립행정법인 국립미술관 국립서양미술관 (아래) 반 고흐 <Undergrowth>, 1889. / 사진출처. ©Van Gogh Museum Amsterdam

반 고흐 <A Wheatfield with Cypresses>, 1889 / 사진출처. ©The Metropolitan Museum of Art.

(왼쪽) 반 고흐 <The Olive Trees>, 1889, MOMA 소장. / 사진출처. ©The Museum of Modern Art (오른쪽) 반 고흐 <The Olive Trees>,1889 / 사진출처. ©The National Gallery

음악처럼 위로가 되는 그림을 원해

빈센트 '반 고흐'가 동생 '테오'에게 보낸 편지. / 사진=필자 제공

반 고흐 <La Berceuse(The Lullaby)>, 1889 / 사진출처. ©Museum of Fine Arts Boston

무한의 세계를 창조한 고흐