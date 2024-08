영상 모듈 닫기

그룹 유니스(UNIS) 임서원이 6일 오후 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 첫 번째 싱글앨범 'CURIOUS(큐리어스)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 펼치고 있다.타이틀인 '너만 몰라'는 내 안에 '나'를 발견하고 결국엔 그 모습을 깨고 나와 새로운 '나'로 거듭나겠다는 유니스의 고트(G.O.A.T) 추구미를 담은 곡이다. 고트는 '그레이티스트 오브 올 타임(Greatest Of All Time)'의 줄임말이다.이외에도 이번 앨범에는 밝고 프레시한 바이브와 여덟 소녀의 다채로운 색깔이 돋보이는 'Datin' Myself (데이틴' 마이셀프)', 기분 좋은 에너지와 경쾌함이 더해진 'Poppin'(팝핀')이 수록됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com