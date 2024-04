팬시, 오는 25일 인도네시아 최대 코인거래소 인도닥스와 AMA 개최

팬시(fanC)가 오는 25일 오후 6시(한국시간)에 인도네시아 최대 블록체인 거래소 인도닥스(Indodax)와 함께 무엇이든 물어보세요(AMA, Ask Me Anything) 온라인 세션을 개최한다고 24일 발표했다. 팬시는 숏폼 플랫폼 셀러비(CELEBe)를 통해 콘텐츠와 블록체인 기술을 결합하고 새로운 형태의 소통과 가치 교환을 제안하는 프로젝트다.팬시는 이번 AMA 세션을 통해 블록체인 환경에서 인공지능(AI) 솔루션을 기반으로 소셜 플랫폼을 연결해 주는 서비스 제공에 대한 계획을 발표할 예정이다. 아울러 앞으로의 토큰 로드맵을 밝히고 커뮤니티의 다양한 질문에 대한 답변도 나눌 계획이다.이번 AMA 세션은 텔레그램을 통해 진행되며 이동호 팬시 대표가 직접 참여한다. 인도닥스 사용자는 추첨을 통해 질문을 던질 수 있다. 팬시는 코인 에어드랍 이벤트 등 참여자를 위한 다양한 혜택을 제공할 예정이다. 이동호 팬시 대표는 "이번 AMA를 통해 팬시와 글로벌 홀더 간의 다양한 접점을 마련할 것"이라면서 "투명하고 적극적인 소통을 지속해 나갈 계획"이라고 전했다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com