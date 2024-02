KT, IPTV 가입자 수 2개 분기 연속 감소

SK브로드밴드, LGU+도 증가율 감소세

KT스카이라이프는 17년 만에 '적자'

OTT 동시 시청 시대...요금 부담 커져

데이터센터, 지역 커머스로 사업 확장

IPTV, 가입자 감소 위기에 직면

OTT에 맞불 대신 신사업 모색

온라인동영상서비스(OTT) 인기로 유료방송이 살길을 모색해야 하는 상황에 접어들었다. 통신사의 신사업 성공 사례였던 인터넷TV(IPTV)도 가입자 증가에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 유료방송 공급사들이 신사업으로 성장동력을 확보하려 하고 있지만 중소 종합유선방송(SO)은 생존 전략을 찾기가 쉽지 않다는 업계 목소리가 나온다.21일 업계에 따르면 KT는 지난해 4분기 IPTV의 누적 가입자 수가 940만9000명을 기록했다. 전분기 943만명보다 0.2% 줄었다. 2분기 947만명으로 지난해 정점을 찍은 뒤 2개 분기 연속 감소했다. KT는 국내 최대 규모 IPTV 사업자다. 지난해 상반기 기준 국내 유료방송 시장 점유율 24%를 차지하고 있다.경쟁 업체인 SK브로드밴드도 가입자 수 유치가 예전만 못하다. 이 회사의 지난해 4분기 IPTV 가입자 수는 672만8000명으로 전분기 대비 0.5% 늘었다. 이 증가율은 지난 1분기부터 1.3%, 0.9%, 0.7% 순으로 계속 줄었다. LG유플러스의 지난해 4분기 IPTV 가입자 수도 544만5000명으로 전분기보다 0.2% 느는 데 그쳤다. 전분기 증가율(0.7%)보다 저조한 성과다. 과학기술정보통신부가 반기별로 집계하는 IPTV 가입자 수는 지난해 상반기 2081만명이었다. 직전 반기 대비 증가율은 1.2%로 지난해 같은 기간 증가율(2.6%)의 절반에도 못 미쳤다.다른 유료방송들도 고전하고 있다. 위성방송을 송출하고 있는 KT스카이라이프의 가입자 수는 지난해 350만명이었다. 전년(369만명)보다 5.1% 줄었다. 지난해 4분기엔 영업손실 261억원을 내면서 2006년 4분기 이후 17년 만에 분기 적자를 냈다. SO 1위 사업자인 LG헬로비전은 시장 점유율이 한 자릿수로 떨어질 상황도 고려해야 할 처지다. 이 업체의 유선방송 시장 점유율은 상반기 기준 2020년 11.6%에서 지난해 10.2%로 감소세다. 국내 SO 14개 업체의 가입자 수도 지난해 상반기 1263만명을 기록해 전년 동기보다 1.5% 감소했다.유료방송 대부분이 어려움을 겪는 데엔 OTT 영향이 크다. 앱 시장 분석 서비스인 와이즈앱리테일굿즈에 따르면 스마트폰 앱 이용자의 1인당 OTT 앱 이용 개수는 지난달 2.3개였다. 5년 전 1.3개보다 1개가 늘었다. 여기에 OTT 업체들이 요금을 올리자 시청자로선 생활비 절감을 위해 IPTV 시청을 중단할 만한 여지가 커졌다. 지난해 11월 디즈니플러스는 무광고 요금제 가격을 월 9900원에서 1만3900원으로 올렸다. 그 다음 달엔 티빙이 요금제 가격을 월 최대 3100원 올렸다. 넷플릭스도 지난달 30일부터 계정 공유 단속에 들어갔다.유료방송 공급사들은 방송 외 분야에서 활로를 찾고 있다. SK브로드밴드는 2030년 데이터센터 용량을 현재 수준의 2배가 넘는 200메가와트(MW)로 늘려 국내 최대 규모 데이터센터 사업자가 되겠다는 목표를 세웠다. SK텔레콤이 추진하는 인공지능(AI) 데이터센터 사업과도 연계해 시너지를 내겠다는 구상이다. 지난해 드라마 10편 제작 등으로 1100억원을 쏟았던 KT스카이라이프는 올해엔 제작 단가가 상대적으로 저렴한 예능 프로그램 비중을 높이기로 했다.LG헬로비전은 지역 기반 신사업을 벌리고 있다. 메타버스 기반 교육 플랫폼인 ‘링스쿨’을 올 상반기 안에 내놓는 게 목표다. 교육 접근성이 낮은 지방을 겨냥해 SO 사업과 시너지를 내겠다는 전략이다. 농·수산물 커머스 서비스인 ‘제철장터’로 지역 특산물 공급과 관광 활성화에도 힘쓰고 있다. 유선방송 업계 관계자는 “통신사와 연계 가능한 업체들은 신사업에 투자할 여력이 있지만 중소 SO 업체들은 IPTV와도 그간 경쟁을 계속해왔다”며 “투자 자금을 새로 늘리기가 어려운 상황”이라고 말했다.이주현 기자 deep@hankyung.com