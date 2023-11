하이브, 3분기 영업익 727억…앨범·공연 호조에 '활짝'

하이브(352820)는 올해 3분기 연결 기준 매출액 5379억원, 영업이익 727억원을 각각 기록했다고 2일 밝혔다.이는 창사 이래 거둔 3분기 실적 가운데 가장 높은 수치로, 매출액은 전년 동기 대비 21% 증가했고, 영업이익은 20% 증가했다.음반, 음원, 공연 등이 포함된 직접 참여형 매출이 호실적을 이끌었다.방탄소년단 뷔는 9월 발매한 앨범 '레이오버(Layover)'를 통해 초동 210만장을 기록하며 국내 최초로 초동 200만장을 넘긴 솔로 아티스트에 등극했다. 정국은 디지털 싱글 '세븐(Seven)'으로 13주 연속 빌보드 '핫 100' 차트에 이름을 올린 데 이어 디지털 싱글 '3D'로 '핫 100' 5위를 기록했다. 세븐틴은 올해 1월부터 9월까지 1100만장이 넘는 앨범을 판매(써클차트 기준)하는 기록적인 성과를 거뒀다. 8월에는 첫 일본 베스트 앨범 '올웨이즈 유어스(ALWAYS YOURS)'를 발매, 누적 출하량 75만장을 기록하며 골드 디스크 '트리플 플래티넘' 인증을 받는 등 일본에서의 앨범 판매도 호조를 나타내고 있다. 투모로우바이투게더의 일본 정규 2집, 뉴진스의 2번째 미니앨범 '겟 업(Get Up)', 르세라핌의 월드투어 '플레임 라이즈스(FLAME RISES)'의 성과도 3분기 실적에 반영됐다.매출 구성을 살펴보면 앨범과 공연, 광고 출연과 같은 직접 참여형 매출이 3824억원을 차지했다. 이중 앨범 매출은 2641억원으로 전년 동기 대비 104% 성장했으며, 공연 매출은 869억원으로 전년 동기와 비교할 때 84% 신장한 성적을 냈다.MD 및 라이선싱, 콘텐츠, 팬클럽 등 간접 참여형 매출은 1554억원으로 집계됐다. 응원봉을 필두로 한 세븐틴, 엔하이픈의 투어 MD와 방탄소년단 데뷔 10주년을 기념하는 오피셜북 '비욘드 더 스토리(BEYOND THE STORY)'가 3분기 간접 참여형 매출에 기여했다.글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스의 3분기 평균 월방문자수(MAU)는 전분기 대비 10% 성장한 약 1050만명을 기록했다. 기존 아티스트들의 팬덤 확대와 더불어 SM엔터테인먼트 아티스트를 위시한 다수의 국내외 아티스트들이 입점함에 따라 1000만 MAU 고지에 안착했다. 위버스 라이브 조회수도 10억회를 넘어섰다. 위버스 관련 지표는 서비스 확장과 고도화가 본격화됨에 따라 지속적인 우상향 곡선을 그릴 것으로 전망된다.하이브 레이블즈 아티스트들은 4분기에도 다양한 공연과 앨범 활동을 이어 나간다. 우선 정국은 오는 3일 첫 솔로 정규앨범 '골든(GOLDEN)'을 발매한다. 이번 앨범은 '세븐'의 프로듀서 앤드류 와트와 서킷이 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)'를 프로듀싱했고, 에드 시런·션 멘데스 등 글로벌 톱 아티스트와 DJ스네이크·디플로와 같은 유명 프로듀서들이 대거 참여했다.세븐틴이 지난달 발매한 미니 11집 '세븐틴스 헤븐(SEVENTEENTH HEAVEN)'은 K팝 아티스트 최초로 초동 판매량 509만장을 돌파하는 기염을 토했다. 9월부터 시작한 세븐틴의 일본 돔 투어는 도시형 콘서트 플레이 파크인 더 시티 프로젝트와 함께 진행된다. 세븐틴은 내년 1월까지 방콕, 불라칸, 마카오 3개 도시에서 추가 공연에 나설 계획이다.투모로우바이투게더가 10월 발매한 정규앨범 '이름의 장: 프리폴(FREEFALL)'은 2개 앨범 연속으로 더블 밀리언셀러를 기록했다. 오는 12월에는 서울 고척스카이돔에서 진행하는 앙코르 콘서트를 통해 월드투어를 마무리할 예정이다.엔하이픈은 이달 17일 미니 5집 '오렌지 블러드(ORANGE BLOOD)'를 발매할 예정이며, &TEAM도 같은달 15일 첫 정규앨범을 발매하며 컴백한다.르세라핌은 지난달 27일 블리자드 엔터테인먼트의 '오버워치2'와 협업한 첫 영어 디지털 싱글 '퍼펙트 나이트(Perfect Night)'를 발매하며 글로벌 팬들과의 접점을 늘려가고 있다. 뉴진스는 '2023 리그오브레전드 월드 챔피언십' 주제곡 '갓즈(GODS)'를 발표해 전 세계 게이머들과 음악 팬들의 이목을 끌고 있다. 하이브 관계자는 "하이브는 장르 확장과 다양한 음악 포트폴리오 구성에 매진하고 있으며, 이는 음반과 음원 매출의 동반 성장이라는 결과로 이어지고 있다"면서 "인수합병(M&A)과 같은 비유기적 성장 방법론은 물론 '더 데뷔: 드림아카데미 프로젝트와 같은 유기적 방법론을 통해서도 지속 성장을 모색하고 있다"고 말했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com