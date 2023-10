HK영상|빌리, '사랑스러운 매력이 가득~'… 수록곡 'BYOB'

그룹 빌리(Billlie)가 23일 오후 서울 서교동 신한pLay 스퀘어 라이브홀에서 열린 싱글 1집 'side-B : memoirs of echo unseen'(사이드-비 : 메모얼스 오브 에코 언씬) 발매 기념 쇼케이스에 참석해 수록곡 'BYOB (bring your own best friend)' 공연을 펼치고 있다.타이틀곡 'DANG! (hocus pocus)(댕! (호커스 포커스))'는 머리가 '댕' 하고 울릴 때 쓰는 감탄사다. 다이내믹한 비트와 연출 위에 내가 보는 나 자신의 모습과 남들이 보는 나의 모습 간의 간극을 빌리만의 감각적인 언어로 풀어낸 것이 특징이다.한편 건강상의 문제로 활동을 중단한 문수아와 수현은 이번 앨범 활동에 불참, 5인 체제로 진행된다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com