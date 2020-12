슈퍼주니어 (사진=Label SJ)

슈퍼주니어가 정규 10집 수록곡 ‘Burn The Floor’의 감각적인 퍼포먼스를 담은 프로모션 영상을 오픈한다.슈퍼주니어는 오늘(16일) 오후 6시, 유튜브 슈퍼주니어 채널과 네이버 TV SMTOWN 채널에 “SUPER JUNIOR The 10th Album 'The Renaissance' #2 ‘Burn The Floor’ Performance Video”를 공개한다. 지난 ‘2020 더팩트 뮤직 어워즈’를 통해 첫 선을 보인 신곡 ‘Burn The Floor’ 무대는 빛을 활용한 독특한 퍼포먼스로 팬들 사이 폭발적인 반응을 얻었던 만큼, 이번 영상에도 높은 관심이 기대된다.신곡 ‘Burn The Floor’는 클래식한 사운드 기반의 퓨전 팝 댄스 장르로, 화려한 오케스트레이션과 덥스텝 소스가 만나 반전 매력이 돋보이는 곡이다. 강렬한 비트와 웅장한 클래식을 오가는 구성이 절묘하게 섞여, 중독성 넘치는 노래로 완성됐다.한편 슈퍼주니어의 정규 10집 ‘The Renaissance’(더 르네상스)는 2021년 1월 중 발매 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com