모모랜드 (사진=MLD엔터테인먼트)

글로벌 걸그룹 모모랜드(MOMOLAND)의 신곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’ 뮤직비디오가 1000만 조회수를 돌파하며 심상치 않은 흥행 조짐을 보이고 있다.지난 19일 0시 기준 모모랜드의 신곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’은 발매 2일 만에 유튜브 조회수 기준 1000만 뷰를 돌파하는 기염을 토해 6번째 1억 뷰 영상 탄생에 대한 기대감을 높였다.앞서 모모랜드는 4억 6천만 뷰를 기록한 ‘뿜뿜’ 뮤직비디오를 비롯해 2억 뷰를 돌파한 '배엠(BAAM)’ 뮤직비디오와 안무 영상, 1억 뷰를 달성한 ‘뿜뿜’ 안무 영상, '바나나차차' 뮤직비디오까지 총 5개의 1억 뷰 영상을 보유하고 있다.모모랜드의 신곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)'에 대한 반응 역시 뜨겁다. 특히 "뿜뿜보다 10000배 좋다" "모모랜드 인생곡" "2020년에 나온 곡 중 원탑" "콘셉트 제대로 잡았다" 등 폭발적인 관심이 쏟아지고 있다.‘레디올낫(Ready Or Not)’은 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제를 모았으며 모모랜드가 처음 시도한 틴 팝(Teen Pop) 장르 댄스곡이다.앞서 싸이는 “모모랜드는 흥이 나는 음악을 더욱 신나게 잘 표현하는 결이 잘 맞는 후배로 이번 신곡에 참여하게 되어 기쁘다"며 "데모곡을 들어본 후 곡이 너무 좋아서 기쁜 마음으로 작사 작업에 참여하게 됐다”고 밝힌 바 있다.MLD엔터테인먼트 관계자는 "싸이의 참여로 모모랜드의 신곡이 더욱 유니크해짐과 동시에 완성도 높아졌다"며 "앞서 발매한 '뿜뿜', 'BAAM', ‘떰즈업’ 의 뒤를 잇는 글로벌 히트곡이 될 것으로 기대한다'고 말했다.한편 모모랜드는 20일 오후 4시 40분 KBS2TV ‘뮤직뱅크’를 통해 신보 ‘레디올낫(Ready Or Not)’의 무대를 선보일 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com