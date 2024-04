한경바이오인사이트 Vol.43 - 2024년 4월호

한경바이오인사이트 Vol.42 - 2024년 3월호

한경바이오인사이트 Vol.42 - 2024년 3월호 [MONTHLY FIGURES] 숫자로 보는 제약·바이오산업 주요 이슈와 트렌드 [BIO NEWS UP-TO-DATE] 국내 바이오산업 관련 소식 업데이트OPINION [배진건의 바이오 산책] 다발경화증(MS)이 지구의 특정 특위도에서 발병률이 높은 이유는? [김선진의 바이오 뷰] Point of No ReturnBIO INSIDE [김태억의 빅파마로 가는 길] 암젠(Amgen)이 쓴 빅파마 진입의 역사 [질병 메커니즘의 이해] 미생물 EV 의학 다섯 번째 이야기 : 후천성면역결핍증(AIDS)의 또 다른 얼굴 – 1편 [원리버의 바이오 BuYo!] 투심 악화에 믿을 건 플랫폼뿐COVER STORY [Cover story – Intro] NOW AND NEXT, I’m 블록버스터… 끝나지 않는 항체의 전성시대 [Cover story - HISTORY] ‘마법의 탄환(Magic Bullet)’ 항체의 탄생…“인류의 생명을 구하다” [Cover story - NEXT] 차세대 항체치료제 개발 전망, ‘마법의 탄환’을 향해 [Cover story - TREND] 올리고(Oligo)와 항체의 만남 AOC, 항체를 이용한 RNA의 표적 전달 [Cover story - FOCUS] 항체 기반의 혁신 모달리티 개발을 위한 핵심 도구, 단일 도메인 항체 [Cover story - MARKET] 신약개발 모달리티의 황제, 항체치료제 시장의 미래 [Cover story - VIEW] 암 정복에 나선 ADC와 이중항체, 항암제 차세대를 넘어 핵심으로 [Cover story – COMPANY ❶] 레고켐바이오사이언스 [Cover story – COMPANY ❷] 에이비엘바이오 [Cover story – COMPANY ❸] 와이바이오로직스 [Cover story – COMPANY ❹] 오름테라퓨틱 [Cover story – COMPANY ❺] 아이엠바이오로직스COMPANY [애널리스트가 만난 CEO] SC제형 플랫폼 강자 알테오젠 “앞으로 로열티 베이스 기술수출 계약 할 것” [핫 컴퍼니 ①] 코로나 매출 없이도 꾸준한 실적 성장세…POCT 리더 기업 바디텍메드 [핫 컴퍼니 ②] 인벤티지랩 “장기지속형 플랫폼으로 제2의 렉라자 만들겠다” [핫 컴퍼니 ③] HLB파나진 “HLB그룹과 시너지…PNA 기술 기반 글로벌 진출 확대” [스타트업 ①] 아바타테라퓨틱스 “올해 영장류 개념검증 거친다”...국내외 유일무이한 AAV플랫폼 기업 [스타트업 ②] 창업 3년 만에 매출 기록, 파프리카랩 “방사선 치료 돕는 기기로 글로벌 시장 공략” [스타트업 ③] 이모코그 “해피마인드 인수로 생애 전주기 정신건강 헬스케어 플랫폼 완성” [파이프라인 집중분석] 알지노믹스 ‘RZ001’, RNA 염기서열 교정…간세포암에서 교모세포종으로 적응증 확대 [헬스케어 프런티어] 메디웨일 “‘닥터눈’ 2025년 상반기 FDA 승인 목표…경쟁력 자신” [넥스트 유니콘] 엑셀세라퓨틱스 “무혈청 화학조성 배지로 글로벌 세포치료제 시장 선점할 것”ISSUE & PEOPLE [이달의 논문 리뷰] 우울증 치료 단서, 답은 뇌 안에 있다 [연구실에서 찾은 차세대 신약] 뇌전증부터 코로나19까지…활용 분야 무궁무진한 ‘의료용 대마’ [임상명의를 찾아서] 김태원 서울아산병원 암병원장 “대장암 분야도 5년 안에 면역항암제 등 치료 옵션 열릴 것”INVESTMENT [이달의 추천종목] 13조 美 면역글로불린 시장에 도전장 낸 GC녹십자 [종목 분석 ①] 삼성바이오로직스, CMO 사업 안정적인 성장…신규 모달리티 도전은 보너스 [종목 분석 ②] SK바이오사이언스, 백신에 거는 미래 [투자 라운지] 카카오벤처스가 생각하는 ‘K헬스케어’ 생존법 [VC투자 풍향계] IPO에서 조금씩 활기 찾아가는 벤처투자 시장GLOBAL [해외 바이오 기업 ①] M&A로 글로벌 소부장 대표주자 된 다나허 [해외 바이오 기업 ②] 환자 모니터링 솔루션 제공사, OSI시스템스 [구영권의 글로벌 바이오헬스케어 투자 브리핑] 브라이트스프링과 시지온콜로지 각각 6.9억, 3.8억 달러 유치 [해외 통신원 리포트 - 중국] 中 증권가가 바라본 2024년 제약·바이오 유망분야 [해외 통신원 리포트 – 일본] 일본 고유의 유전자 편집 기술 ‘크리스퍼-카스3(CRISPR-Cas3)’ [한상춘의 세계경제 읽기] 美 경제와 증시는 왜 강한가?…재조명되는 ‘예일 거시경제 패러다임’CONSULTING [이여원 변호사의 법률 스터디] 바이오텍의 투자 유치 ③주주 간 계약 시 유의사항 [바이오 CFO 길라잡이] 스톡옵션의 효과적인 활용을 위한 체크포인트