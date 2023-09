'서울 1호 공공재건축' 영등포 신길13구역 587가구 변신

[단독] "추석 선물 드립니다"…개미들 챙긴 '500억 빌딩부자' [윤현주의 主食이 주식]

“주주들에게 추석 선물 드립니다.” 26일 DBPM(데이터베이스 성능 관리) 국내 1위 엑셈이 장 마감 후 1대 1 무상증자를 공시했다. 무상증자는 주식 유통 수를 늘려 개인투자자들의 접근성을 높이는 효과가 있다. 증시에서는 보통 호재로 통한다. 조종암 회장 “주주친화 회사 될 것…향후 실적으로 보답”조종암 엑셈 회장은 이날 기자와의 통화에서 “주주친화 경영을 위한 발걸음을 시작했다”고 말했다. 그는 “저평가 된 기업가치 향상을 위해 검토하고 있던 사안 중 하나였고, 추후 실적으로 주주들에게 보답하겠다”고 덧붙였다. 조 회장은 “해외 공격 영업으로 다양한 사업 기회를 늘려가고 있다”며 “IT 모니터링 비즈니스 부문 혁신과 AI(인공지능), 클라우드, 빅데이터, SaaS(서비스형 소프트웨어) 등 신규 시장 확대에 적극 나서겠다”고 강조했다. 특히 “지난 11일 취임한 고평석 대표이사가 매출 성장을 전면에서 이끌 것이다”고 말했다. 또 상장 9년 만에 첫 연말 배당도 긍정 검토하고 있다. 그가 한 달여 전 ‘상장사는 실적으로 보답하는 게 우선이지만 주주친화적인 회사가 되기 위한 노력도 할 것이다’는 다짐을 지키려 하는 것이다. 한국경제신문 단독 인터뷰 후 주가는 한 달여 만에 35.42%(8월 11일 4305원) 상승했다. ▶본지 8월 14일자 A19면 참조 삼성전자 등 29개국 900여 고객사 보유…상반기 매출 역대 최대엑셈은 DB(데이터베이스), 클라우드, 인공지능, 빅데이터, SaaS 등 전 구간 IT시스템 성능 관리에서 두각을 보이고 있다. 해외 법인은 3곳(미국·중국·일본)이 있고, 총 29개국 900여 고객사를 보유하고 있다. 삼성전자·SK하이닉스·한국전력 등이 주기적으로 시스템을 증설하거나 추가 SW를 공급할 때 매출이 느는 구조다. 5대 시중은행을 포함한 1금융권 20곳과 거래 중이며 금융권 국내 점유율 1위다. AT&T·도요타 등 해외 200여개 기업도 주요 고객이다. 국내 SaaS 모니터링 초기 시장 진입으로 경쟁력 확보에 성공해 실적도 탄탄하다. 2018년 연결 기준 매출액 324억원·영업이익 45억원에서 지난해 매출액 551억원·영업이익 125억원으로 성장했다. 4년 만에 각각 70.06%·177.18% 증가한 것이다. 상반기 매출액은 213억원으로 역대 최대다. 영업이익률은 3년 연속 20%(2020년 24.6%, 2021년 26%, 2022년 22.7%)를 넘겼다. 지난해 부채비율도 10%대로 사실상 무차입 경영 중이다. 또 마곡 신사옥 가치도 돋보인다. 지난해 12월 20일 준공된 지하 2층~지상 8층 연면적 1만4916㎡의 이 건물은 장부가(토지+건물) 기준 500억원이다. 하지만 부동산업계는 최대 1200억원 가치로 추정하고 있다. 현금성 자산도 2분기 기준 315억원 있다. 마곡 신사옥과 현금성 자산만 시가총액(2121억원)의 70%가 넘는 셈이다. 고평석 대표 “데이터센터·빅데이터 시장 공략 강화”고 신임 대표는 이날 통화에서 “국내 1위 제품인 DB 성능 관리 솔루션 맥스게이지, 금융권 1위 제품인 애플리케이션 성능 관리 솔루션 인터맥스를 필두로 고성장을 이어가겠다”고 말했다.고 대표는 내년 사업 계획에 대해 “첫째, 데이터센터 내 IT 시스템 성능 관리 사업 기회를 확보하겠다”고 답했다. 그는 “현재 데이터센터가 전국에 160~170개 정도 있는데, 2029년 600~700개까지 늘어난다”며 “AI와 성능 관리 기술이 녹아든 싸이옵스(XAIOps)에 기대를 하고 있다”고 덧붙였다. 싸이옵스는 기업의 애플리케이션, 데이터베이스, 서버, 네트워크, 비정형 로그 등에 대한 데이터 수집 및 학습을 통하여 운영 중인 시스템의 실시간 부하 특성과 이상 패턴을 탐지하고, 미래 장애 상황을 예측해 IT 운영의 선제적 대응을 지원하는 인공지능 기반의 IT 운영 지능화 솔루션이다. 둘째, 중소기업과 중소 공공기관이 ‘가성비’(가격 대비 성능) 좋은 IT 시스템 성능 관리를 할 수 있게 도와준다는 계획이다. 고 대표는 “지난 6월 26일 내놓은 SaaS형 IT 시스템 성능 관리 솔루션 데이터세이커가 2~3년 뒤 해외 시장에서 유의미한 성과가 나올 것이다”고 강조했다. 사측은 인터넷 접속만 되면 서비스를 사용할 수 있는 데이터세이커로 인해 매출이 점진적으로 확대될 것으로 보고 있다. 셋째, 빅데이터 시장 공략을 강화한다. 고 대표는 “빅데이터 시스템 구축 및 운영용 자사 솔루션 이빅스(EBIGs)가 세계 1위 제품을 기술적으로 따라잡았다고 판단하고 있다”며 “올해 성과가 나기 시작했으며 내년부터 의미있는 매출이 발생될 것으로 기대된다”고 말했다. 한편 자회사 신시웨이(DB 보안업체)는 11월 3일 코스닥 상장을 앞두고 있다. 이달 7일 신시웨이 주주총회에서 IBKS제17호스팩과 합병 건이 통과됐고 합병 기일은 10월 12일로 정해졌다. 상장 예정일은 11월 3일이다. 엑셈은 현재 신시웨이 지분 47.43%를 보유하고 있다. 신시웨이 기업가치는 317억원으로 평가되고 있다. '1400만 개미'와 함께 달리겠습니다. 여러분의 주식 계좌가 빨간불이 되는 그날까지 재미있는 종목 기사 많이 쓰겠습니다. 아래 기자 페이지에서 윤현주 기자 구독과 응원을 눌러 주시면 기사를 매번 빠르게 확인하실 수 있습니다.윤현주 기자 hyunju@hankyung.com