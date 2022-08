한국경제신문의 프리미엄 스타트업 미디어 플랫폼 한경 긱스(Geeks)가 10일 스타트업 뉴스를 브리핑합니다.스트라드비젼, 시리즈C에서 1076억원의 투자금 유치자율주행 소프트웨어 스타트업 스트라드비젼이 시리즈C에서 1076억원의 투자금을 유치했다. 스트라드비젼은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행용 AI 기반 카메라 인식 소프트웨어를 개발하는 업체다. 이번 시리즈C에서는 미국의 자율주행업체 앱티브, 독일의 자동차 부품공급사 ZF가 전략적 투자자(SI)로 참여했다. 엘에스에스PE, 케이클라비스, 타임폴리오, 엔베스터 등은 재무적 투자자(FI)로 참여했다.‘컴업 2022’, 컴업스타즈 참가 스타트업 모집 역대 최고 경쟁률 12.6대 1 기록글로벌 스타트업 페스티벌 ‘컴업(COMEUP) 2022’의 주관기관인 코리아스타트업포럼은 컴업스타즈(COMEUP Stars) 참가 스타트업 모집 경쟁률이 역대 최고치를 기록했다고 밝혔다. 총 70개사 선발에 한국을 포함한 전 세계 38개 지역 881개 스타트업이 참여해 12.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 코스포는 1·2차 평가 및 결과 발표를 거쳐 9월 2일 루키리그와 로켓리그 최종 70개사를 선발할 예정이다.더인벤션랩, 네모파트너스 아시아와 싱가폴에 합작법인 설립초기 스타트업 전문 투자업체이자 팁스운영사인 더인벤션랩이 네모파트너스 아시아, 비바체와 싱가포르에 더인벤션랩아시아 합작법인 설립했다. 네모파트너즈 아시아는 전략-인사조직-IT-OE(Operation Excellence) 등 경영컨설팅 전 영역을 다루는 컨설팅그룹 네모파트너즈의 아시아 본부다. 비바체는 김석필 전 삼성전자 무선사업부 부사장과 정상철 전 삼성생명 전무 등이 설립한 초기 투자업체다.웁살라시큐리티, '루나' 코인 자금 흐름 실시간으로 추적블록체인 디지털자산 규제기술 전문기업 웁살라시큐리티가 최근 디지털자산 추적 솔루션인 CATV에 루나 클래식(LUNC)코인을 새롭게 추가했다. CATV는 디지털자산 지갑의 흐름을 실시간으로 확인해 자금이 언제 어느 거래소로 이동하는지 바로 파악할 수 있는 자금세탁방지(AML) 수사·분석 도구이다. 최근 CATV는 루나 클래식(LUNC)을 추가해 총 13개 메인넷의 디지털 자산의 추적을 지원한다샌드박스, ‘유튜브 초고속 마스터’ 원데이 클래스 연다경기도와 경기콘텐츠진흥원이 주관하고 샌드박스네트워크가 운영하는 ‘2022년 경기도 1인 크리에이터 아카데미’가 10일부터 단기역량강화반 수강생 60명을 선착순 모집한다. 이번 교육프로그램은 서울 용산구의 샌드박스네트워크 교육장 및 스튜디오에서 진행된다. 샌드박스 소속 전문 강사진이 강의를 맡는다.혈액 한 방울로 당뇨 진단…오렌지바이오메드, 프리A 유치당뇨 체외진단 의료기기 스타트업 오렌지바이오메드가 16억원 규모 프리 시리즈A 투자를 유치했다. 서울신기술투자와 디지털헬스케어파트너스(DHP)가 투자에 참여했다. 오렌지바이오메드는 KAIST, 서울대, 미국 듀크대 출신의 석박사급 인력 5명이 모여 지난해 설립됐다. 당뇨병 진단과 당뇨 합병증 예방에 활용되는 당화혈색소 수치를 측정하는 기기를 개발하고 있다. 스여일삶, -CAN과 웹3.0 여성 리더들과 ‘우먼 인 웹3.0’ 토크 개최여성 중심 스타트업 커뮤니티 스여일삶과 노코드 DAO/웹3.0 서비스 빌더를 제공하는 CAN(Community Alliance Network)이 11일 ‘우먼 인 웹3.0 인 서울( Women in Web3.0 inSeoul)’ 행사를 진행한다. 행사 참여 패널들은 웹3.0 시장의 ‘현재와 미래’, ‘기회’, ‘여성 리더들의 역할’ 등 웹3.0 시장에 대한 궁금증을 해소하고 여성들의 활발한 웹3.0 업계 진출을 위한 노하우와 팁을 공유할 예정이다.콴텍, 시리즈 C 1차 50억원 투자유치금융투자 플랫폼업체 콴텍이 50억원 규모의 시리즈C 라운드 1차 투자 유치에 성공했다고 밝혔다. 이번 투자로 콴텍의 누적 투자금은 160억원을 넘어섰다. 이번에 콴텍은 860억원의 기업가치를 인정받았다. 로보어드바이저 기반 테스트베드 성과와 하락장에서의 위험관리 능력이 높은 평가를 받았다고 회사 측은 설명했다. 이상근 콴텍 대표는 “이번 1차에 조달한 자금은 콴텍의 B2C 서비스 강화와 사업 확장에 사용할 계획”이라고 설명했다.오드컨셉, 해외 AI 학회에서 연구진 논문 채택커머스 AI 스타트업 오드컨셉은 자사 연구진의 논문이 컴퓨터비전 분야 국제 학회인 ‘ICPR 2022(International Conference on Pattern Recognition)’에 채택됐다고 밝혔다. 논문명은 ‘2단계 어텐션 메커니즘과 컨볼루션 속성 마스크를 이용한 패션 이미지 검색(Convolutional Attribute Mask with Two-step Attention for Fashion Image Retrieval)’이다. 패션 상품의 속성 정보를 활용한 세밀한 이미지 검색에 대한 연구다.'내 손안의 등기소'…법인등기 서비스 '등기맨' 매출 40배 성장스타트업 전문로펌 최앤리법률사무소는 온라인 법인등기 서비스 ‘등기맨’이 서비스 시작 1년 만에 법인등기 신청 건수가 1000% 증가하고, 전체 매출은 40배 성장했다고 1밝혔다. 등기맨은 로펌의 법무 경험과 정보기술(IT)을 결합해 공인인증서 만으로 법인등기를 빠르고 쉽게 해결할 수 있는 법인등기 솔루션이다.