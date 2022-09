뉴욕증시, 예상 웃돈 물가 지표에 폭락…나스닥 5.16%↓마감

오라클(ORCL)가 13일(현지 시각) 분기 실적을 발표했다. [종목 정보 바로가기] 분기 주당순이익(EPS)은 0.56달러(약 781원)로 전년 동기 대비 34.88% 감소했다. 분기 매출은 114억4500만달러(약 15조9618억원)로 시장 전망치였던 114억6860만달러(약 15조9947억원)에 비해 0.21% 하회했다. 전년 동기 대비 17.65% 증가했다. 다음 실적 발표일은 오는 12월 12일이다. 전망치는 매출 121억9630만달러다. 오라클(ORCL)은 12일 전 거래일 종가 대비 1.54% 오른 77.08달러로 장 마감했다. [해당 공시 바로가기] 오라클 (Oracle)은 애플리케이션, 플랫폼 및 인프라를 포함하여 기업 정보 기술 (IT) 환경의 모든 측면을 처리하는 제품 및 서비스를 제공한다. 이 회사의 비즈니스에는 클라우드 및 온 프레미스 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스가 포함된다.클라우드 및 온 프레미스 소프트웨어 비즈니스는 SaaS (Software as a Service) 및 PaaS (Platform as a Service) 오퍼링, IaaS (클라우드 인프라로서의 서비스)를 포함하는 클라우드 소프트웨어 및 온 프레미스 소프트웨어, 소프트웨어 라이센스 업데이트 및 제품 지원을 포함하여 세 부문으로 구성된다.하드웨어 비지니스는 하드웨어 제품 및 하드웨어 지원 부문으로 구성되며당사의 서비스 사업에는 회사의 기타 사업 부문이 포함된다.서비스 사업에는 컨설팅 서비스, 지원 서비스 및 교육 서비스와 같은 활동이포함된다. *이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있습니다.