NCT /사진=SM엔터테인먼트 제공

'2020 MAMA' NCT /사진=Mnet 방송화면 캡처

그룹 NCT가 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스로 '2020 MAMA'를 뜨겁게 달궜다.NCT는 지난 6일 개최된 '2020 MAMA(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)'에서 화려한 퍼포먼스가 돋보이는 무대로 이목을 집중시켰다. 뿐만 아니라 페이보릿 남자 그룹, 월드와이드 팬스 초이스, 웨이션브이가 페이보릿 아시안 아티스트를 수상하며 총 3관왕에 올랐다.이날 NCT는 신곡 '레조넌스(RESONANCE)' 무대를 최초 공개, 인트로부터 웅장하고 강렬한 등장으로 시선을 압도했으며, 'Make A Wish', '90's Love', 'Work It', 'Raise The Roof' 4곡이 조합된 곡인 만큼 각 곡의 개성이 돋보이는 섹션은 물론 멤버들의 환상적인 시너지가 돋보이는 초절정 군무, 폭발적인 에너지가 어우러진 무대로 완성됐다.더불어 NCT 127은 극강 무술 퍼포먼스와 섹시한 카리스마가 어우러진 '영웅(英雄; Kick It)' 무대로 눈길을 끌었으며, NCT DREAM은 도로를 연상케 하는 무대를 배경으로 'Ridin''의 열정적인 퍼포먼스를, 웨이션브이는 비가 내리는 듯한 특별한 연출 속 완벽한 퍼포먼스로 'Turn Back Time'을, NCT U는 소울풀한 보컬과 감미로운 보이스가 매력적인 'From Home' 무대로 시청자들을 매료시켰다.7일 0시 유튜브 NCT 채널 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 'From Home'의 오피셜 비디오가 공개됐다. 이번 영상에는 '2020 MAMA'에서 선보인 R&B 편곡 버전의 라이브 음원과 연습생 시절부터 지금까지 가수의 꿈을 향해 달려온 NCT 멤버들의 모습이 담겨 있어 감성적인 매력으로 화제를 모았다.더불어 'NCT – The 2nd Album RESONANCE Pt.2'는 이날 발표된 한터차트, 교보문고, 예스24 등 각종 음반 차트 주간 1위를 차지해 NCT의 막강 파워를 다시 한번 확인시켜 주었다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com