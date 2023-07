"돈 안되는 사업?"…삼성서 홀로서기 후 '기사회생' 한 회사 [신현아의 IPO 그후]

"삼성전기가 전하는 MESSAGE"... 삼성전기, 창립 50주년 기념 '제로 웨이브(ZERO WAVE)' ESG 캠페인 진행

삼성전기(대표이사 장덕현 사장)가 창립 50주년을 맞아 생활 속 ESG 실천을 위한 '제로 웨이브 (Zero Wave)' 캠페인을 진행한다고 6일 밝혔다.삼성전기는 종이 및 전기, 일회용품 줄이기 등 작은 실천을 통해 임직원 모두가 ESG 확산에 동참할 수 있는 다양한 프로그램을 지속 준비할 계획이다제로 웨이브 캠페인은 창립 50주년의 '50'을 상징해 5가지 ESG 실천 분야에서 '제로(0)'를 만들자는 취지에서 기획됐다.삼성전기는 임직원들이 자발적으로 ESG 경영을 실천할 수 있도록 ▲ Zero waste(쓰레기 배출 줄이기) ▲ Net Zero(탄소 절감하기) ▲ Zero bias(차별 줄이기) ▲ Zero Water scarcity(물 아껴 쓰기) ▲ Zero social distance(사회적 거리 줄이기) 등 총 5가지 분야에서 매월 한 가지씩 미션을 선정해 진행한다.또한, 일상 속에서 자유롭게 실천 후 인증사진을 응모하거나 캠페인을 주변 동료에게 알리면 추첨을 통해 상품도 증정할 계획이다.지난 6월은 'Zero Waste(쓰레기 배출 줄이기)' 활동 기간으로 업무 중 출력 용지 줄이기, 개인 텀블러 사용하기, 비닐봉지 대신 에코백 사용하기 등 쓰레기 감소를 위해 다양한 활동을 진행했다.7월은 '플라스틱 프리 줄라이(Plastic Free July)' 챌린지 기간으로 삼성전기는 플라스틱 사용을 줄일 수 있는 습관을 만들기 위해 임직원 참여를 독려할 계획이다.'플라스틱 프리 줄라이'는 7월 한 달 동안 플라스틱 소비를 줄이거나 완전히 사용하지 않는 생활에 도전하는 캠페인으로 2011년 호주에서 시작되어, 최근에는 190여 개국에서 1억 명 이상이 참가하는 규모로 확대됐다.삼성전기 대표이사 장덕현 사장은 "삼성전기는 기업의 중요한 가치척도로 자리 잡고 있는 친환경 경영을 위해 기후 변화 대응 등 관련 경영활동 및 전략을 의사결정에 반영하고 있다"며 "삼성전기는 환경적 책임의 실현(Planet), 사회 구성원의 행복 추구(People), 지속가능한 성장(Progress)을 강화하여, 글로벌 시장에서 신뢰받는 기업으로 자리 잡겠다"라고 밝혔다.한편, 삼성전기는 주요 사업과 ESG 경영활동 등을 다양한 이해관계자들에게 알리기 위해 2006년부터 '지속가능경영보고서'를 발간하고 있다. '2022~2023 지속가능경영보고서'에 따르면 지난해 온실가스 배출량은 전년 대비 약 12만 t 줄였고, 용수 재이용량은 약 70억 리터로 전년 대비 8% 증가했다고 밝혔다. 절감한 온실가스 배출량은 소나무 1,300만 그루를 심는 효과에 해당되며, 재이용한 용수량은 대한민국 국민 약 2,300만 명이 하루 동안 사용하는 물 사용량과 비슷한 수준이다.