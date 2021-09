"시장 색깔 바뀐다…싼 주식으로 대피하라"

금리인상기 가치주로 중심이동

인플레 우려로 美국채금리 급등

연초와 달리 성장주에 불리한 흐름



PBR 1배 미만 '저평가 종목'은

DGB·BNK 등 지방은행주 유망

원자재값 상승에 GS·가스公 눈길

지난 상반기와 어떻게 다른가

“경기 민감 가치주로 이동할 시점”