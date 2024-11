그룹 디어앨리스 /사진=SM엔터테인먼트 제공

러스 린제이 문앤백 미디어 공동 설립자, 최정민 SM 최고글로벌사업책임자(CGO), 래리 잭슨 감마 CEO, 장윤중 카카오엔터테인먼트 공동대표, 벤 쿡 감마 영국 & 유럽 대표, 케빈 니시무라 SM-카카오엔터 북미 통합 법인 COO /사진=SM엔터테인먼트 제공

SM엔터테인먼트의 첫 영국 보이그룹 디어앨리스(dearALICE)가 본격 글로벌 데뷔에 나선다.SM엔터테인먼트(이하 SM)와 카카오엔터테인먼트(이하 카카오엔터)의 북미 통합 법인은 미국 음악 레이블 감마(gamma.)와 영국 보이그룹 디어앨리스(dearALICE)의 글로벌 데뷔와 향후 활동을 위한 전략적 파트너십을 체결했다.이번 파트너십을 통해 디어앨리스의 글로벌 활동에 대한 다각도의 협력을 이어갈 계획이며, 그 시작으로 올 연말 디어앨리스의 정식 데뷔 싱글을 글로벌 발매한다.최근 최정민 SM 최고글로벌사업책임자(CGO)와 장윤중 카카오엔터 공동대표, SM-카카오엔터 북미 통합 법인 케빈 니시무라(Kevin Nishimura) COO, 러스 린제이(Russ Lindsay) 문앤백 미디어(Moon&Back Media) 공동 설립자는 래리 잭슨(Larry Jackson) 감마 CEO 및 벤 쿡(Ben Cook) 영국 & 유럽 대표와 미국 로스앤젤레스에서 만나 파트너십 계약을 체결했다.이날 현장에는 블레이즈 눈(Blaise Noon), 덱스터 그린우드(Dexter Greenwood), 제임스 샤프(James Sharp), 올리버 퀸(Oliver Quinn), 리스 카터(Reese Carter) 등 디어앨리스의 멤버들도 전원 참석했다. 이번 파트너십을 통해 디어앨리스가 글로벌 전역을 무대로 다양한 음악 활동을 펼쳐, 글로벌 아티스트로서 성장할 수 있도록 총력을 다하기로 뜻을 모았다.SM, 카카오엔터와 감마는 디어앨리스의 데뷔 앨범 프로듀싱부터 앨범 발매 및 유통, 마케팅, 브랜드 파트너십 등 전방위 데뷔 프로모션을 북미, 유럽, 아시아를 비롯한 글로벌 전역에서 함께 펼친다. 데뷔 후에도 디어앨리스의 성장을 위해 다각도 협업을 이어갈 예정이다.감마는 2023년 애플 뮤직 크리에이티브 디렉터 출신의 래리 잭슨과 인터스코프(Interscope) CFO 출신 아이크 유세프(Ike Youssef)가 함께 설립한 음악 레이블이자 미디어 기업이다. 어셔(Usher), 스눕독(Snoop Dogg)과 힙합 레이블 데스 로우 레코드(Death Row Records), 릭 로스(Rick Ross), 섹시 레드(Sexyy Red) 등 글로벌 슈퍼스타들과 파트너십을 맺고 있다.래리 잭슨 감마 CEO는 "감마는 디어앨리스를 통해 SM, 카카오엔터와 파트너십을 맺음으로써 오랫동안 관심을 가져온 한국의 음악과 문화로부터 많은 것들을 배울 수 있는 기회를 얻었다. 감마와 SM, 카카오엔터는 배경은 다르지만 서로 아이디어를 공유하며 창의적 유대감을 형성하고 있다"며 "진정성을 갖고 신중하게 디어앨리스 프로젝트를 이끌어 온 SM, 카카오엔터와 함께하게 되어 매우 기쁘다. 2025년에 이어질 디어앨리스의 새로운 소식을 많이 기대해주시기 바란다"고 말했다.장철혁 SM 공동 대표는 "디어앨리스는 SM의 글로벌 IP 확장 프로젝트 중 하나로, 카카오엔터와의 북미 합작법인, 영국 엔터테인먼트 회사 문앤백 미디어와 함께 성공적으로 팀을 론칭한데 이어, 감마와 전략적 파트너십을 맺게 되어 기쁘다. 탁월한 글로벌 음악사업 역량을 갖춘 감마와 파트너십을 통해, 디어앨리스가 북미, 유럽은 물론 글로벌 음악 시장에서 영향력 있는 아티스트로 성장할 수 있도록 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 전했다.디어앨리스는 데뷔 준비 과정을 담은 6부작 TV시리즈 '메이드 인 코리아: 더 케이팝 익스피어리언스(Made in Korea: The K-Pop Experience)'가 영국 공영방송 BBC One에서 프라임 타임인 주말 저녁 시간대 방송되었으며, 영국 ITV스튜디오가 국제 배급을 담당해 뜨거운 관심을 받았다. 최근 발매한 해당 TV 시리즈 OST는 발매 첫 주 영국 오피셜 사운드트랙 앨범 차트(UK Official Soundtrack Albums Chart) 1위에 올랐다.디어앨리스가 탁월한 음악 비즈니스 노하우와 독보적인 감각을 가진 레이블 감마와 만나 선보일 첫 정식 데뷔 싱글은 물론, 앞으로 선보일 음악과 다채로운 활동에 기대가 더욱 높아지고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com