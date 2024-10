BNK금융그룹, 밀리언셀러 작가 김홍신 초청 강연

부산은행 본점에서 ‘Play on Busan’ 시민 행사

BNK금융그룹은 지난 30일 부산은행 본점 오션홀에서 ‘부산에서 즐기다 Play on Busan’, ‘김홍신의 인생수업 겪어보면 안다’ 문화행사를 개최했다.‘Play on Busan’ 문화행사는 지역민들의 문화 향유 기회 제공을 위해 클래식, 국악, 코미디, 강연, 영화 등 다양한 콘텐츠를 무료로 즐길 수 있는 문화 예술공연 프로그램이다.이번 북 콘서트는 400여 명의 시민이 참석한 가운데 베스트셀러 소설가이자 대한민국 최초 밀리언셀러 ‘인간시장’을 집필한 김홍신 작가를 초청해 ‘겪어보면 안다’를 주제로 시민들과 문학을 통한 소통하는 시간을 가졌다.BNK금융그룹 빈대인 회장은 “작가가 직접 겪어보고 깨달은 인생의 참된 행복을 전하며 시민들의 삶이 조금이나마 풍요로워졌길 바란다”며 “앞으로도 시민들에게 희망을 전할 수 있는 다양한 사회공헌사업을 추진해 나가겠다”고 전했다.한편, ‘Play on Busan’ 문화행사는 지난 8월을 시작으로 매월 개최하고 있으며 관람신청은 부산은행 모바일뱅킹을 통해 신청이 가능하다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com