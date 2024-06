WSJ "에르메스의 미친 경제학" 보도

상식 뒤엎는 에르메스 버킨백 현상 분석

원가 1000달러, 두 손 거쳐 3만2000달러

매장에선 손님이 직원에게 '선물 공세'

에르메스 주요제품인 버킨백. / 사진=한경DB

럭셔리 브랜드 에르메스의 유명 가방 '버킨백'이 중고 시장에서 매장가의 2~3배에도 불티나게 팔려나가고 있다. 구매 고객을 일차적으로 결정하는 매장 직원에게 잘 보이기 위해 손님들이 '선물 공세'를 펴는 생소한 현상까지 나타났다.미국 월스트리트저널(WSJ)은 23일(현지 시각) '세계에서 가장 탐나는 핸드백의 미친 경제학(The Crazy Economics of the World’s Most Coveted Handbag)'이라는 제목의 기사에서 에르메스 버킨백을 둘러싼 사회 현상을 분석해 보도했다.보도에 따르면 미국 매장에서 버킨백 기본 모델인 검은색 '버킨 25' 백의 가격은 세전 1만1400달러(약 1600만원)지만, 구매자는 이 백을 구입하자마자 곧바로 2배가 넘는 2만3000달러(약 3200만원)에 리셀러 업체에 넘길 수 있다. 주요 리셀러 업체는 이를 사회관계망서비스(SNS), 라스베이거스 팝업 매장 등을 통해 3만2000달러(약 4500만원)에 판다.제조 원가는 1000달러(약 140만원)에 불과한 가방이 매장, 손님, 리셀러 업체를 거쳐 순식간에 원가의 32배가 넘는 가격으로 팔려나가고 있는 것이다. 이러한 현상이 벌어지는 것은 희소성 때문이다. 돈이 아무리 많아도 매장에서 버킨백을 손에 넣기는 '하늘의 별 따기'와도 같다는 게 명품 소비자들의 전언이다.에르메스 매장에서 손님과 직원 간 권력 구도도 바뀌었다. 수많은 대기자 명단 중 누구에게 버킨백을 판매할지를 일차적으로 담당 점원이 결정하기 때문에 손님들은 해당 직원과 좋은 관계를 쌓기 위해 애를 쓴다. 에르메스 매장에서는 손님이 먼저 직원에게 깍듯하게 인사하며, 세계에서 손꼽힐 만한 부자 손님이 직원과 친해지고자 집에서 직접 쿠키를 구워 오는 '선물 공세'까지 편다. 비싼 콘서트 티켓, 현금 봉투를 건네는 이도 있다.직원과의 친밀도뿐만 아니라, 구매 이력도 필요하다. 실크 스카프, 시계 등 버킨백이 아닌 다른 제품에 큰돈을 낸 이력이 있어야 직원이 '이 손님은 구매할 자격을 갖췄다'고 판단하기 때문이라고 한다. 명품 가방 리셀러 업체 '매디슨 애비뉴 쿠튀르' 창업자 주디 테일러는 버킨백을 정식 매장에서 빨리 구매할 수 있는 방법의 하나는 값비싼 보석이나 가구 등에 막대한 돈을 지출하는 것이라고 귀띔했다.유명 인사들은 '부의 상징'이 된 버킨백을 들고 있는 모습을 종종 드러낸다. 유명 인플루언서 킴 카다시안은 다양한 버킨백을 수집하는 것으로 잘 알려져 있다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재도 버킨백을 자주 들고 포착된다. WSJ은 "자신의 부를 과시하고 싶은 사람들에게 지위를 상징하기에 이보다 더 좋은 것은 없다"고 했다.홍민성 한경닷컴 기자 mshong@hankyung.com