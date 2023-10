'피겨 여왕' 김연아 뜨자…밥솥 매출 세배 뛰었다

'피겨 여왕' 김연아를 기용한 쿠첸의 신제품 밥솥 광고가 효과를 톡톡히 발휘해 매출 신장에 일조한 것으로 집계됐다. 25일 제일기획은 이 회사가 제작한 쿠첸의 신제품 '브레인' 밥솥 광고가 방영된 지난 8월 이후 해당 제품 판매량과 매출이 전월보다 각각 262%, 약 3.5배 증가했다고 밝혔다.광고는 김연아를 모델로 섭외해 소비자들의 시선을 사로잡았고, 실제 제품 판매 증가에 도움을 줬다는 설명이다. 광고는 올해 출시된 쿠첸 신제품의 스마트한 기능을 반영해 '생각하는 밥솥'이라는 콘셉트로 기획했다. 이에 '브레인(brain: For best taste of all grains)'이라는 네이밍을 선정해 밥솥이 마치 사람처럼 생각하고 행동하는 의인화 기법을 활용해 그려냈다.남일우 제일기획 팀장은 “기존 밥솥 광고에서 잘 사용되지 않은 감각적이고 미니멀한 '톤 앤 매너'로 김연아와 제품에 초점을 맞춰 브레인만의 독특한 브랜드 이미지를 만들고자 했다”고 말했다. 한편 해당 광고는 롯데멤버스가 리서치 플랫폼 '라임' 패널을 대상으로 인공지능(AI) 광고평가 자동화 솔루션 샘픽을 통해 실시한 '소비자가 뽑은 9월의 광고'에서도 총점 969.9 점으로 2위에 오른 바 있다. 쿠첸 광고는 광고효과 평가에서 브랜드 신뢰도, 이용 의향, 추천 의향 항목 점수가 모두 높았고, 콘텐츠 평가에서도 모델, 임팩트, 공감도, 독창성 등 항목에서 좋은 점수를 받은 것으로 전해졌다.오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com