[모십니다] 국내 최대 'AI미래포럼' 3차 웨비나

24일 오전 10시 유튜브 생중계

국내 최고, 최대 인공지능(AI) 전문가 연구 네트워크인 ‘AI미래포럼’이 오는 24일 세 번째 웨비나를 엽니다.‘AI의 기대와 현실, 어떤 노력이 필요한가’를 주제로 지난달 13일 1부 웨비나를 연 데 이어 같은 주제로 준비한 2부 순서입니다.김영한 가우스랩스 대표가 기조연설자로 나서 ‘Great Expectations for Industrial AI’를 주제로 웨비나의 문을 엽니다. 이경전 경희대 교수(AI에 대한 과학적 기대와 현실 판단 방법론 ), 장영재 KAIST 교수(국내 산업 AI 사례를 통한 도전과 기회 분석), 김주영 KAIST 교수(서버향 인공지능 가속기 동향과 전망), 박성현 리벨리온 대표(AI 기반 HFT 거래를 위한 초저지연 딥러닝 ASIC 기술), 박기은 국민은행 테크기술본부장(금융 AI의 기대와 현실), 조동연 서경대 교수(AI and National Security: Debunk the Myth) 등 국내 최고의 AI 전문가와 기업인이 주제 발표를 하고 열띤 토론도 벌입니다. AI 산업으로 쏠리는 기대와 현실의 간격을 해소하기 위해 어떤 노력이 필요한지를 탐색합니다.웨비나는 이날 오전 10시부터 2시간30분 동안 한국경제신문 AI경제연구소 유튜브(유튜브에서 AI경제연구소 검색)에서 생방송으로 중계됩니다.주최:AI경제연구소