Mnet, 아이즈원 해체 소식 전해

"각 소속사와 논의, 예정대로 4월 활동 마무리"

그룹 아이즈원 /사진=한경DB

◆ 다음은 Mnet 공식입장 전문

그룹 아이즈원(IZ*ONE)이 해체한다.Mnet은 10일 "Mnet과 스윙엔터테인먼트, 오프더레코드는 아이즈원의 프로젝트 종료를 앞두고, 12명 멤버들의 최선의 활동을 위해 각 소속사의 의견을 지속적으로 청취하며 논의를 해왔다"며 "아이즈원의 프로젝트 활동은 예정대로 오는 4월 마무리하게 됐다"고 밝혔다.이어 "아이즈원을 사랑하는 팬들과 함께 할 온라인 단독 콘서트 'ONE, THE STORY'가 오는 3월 13일, 14일 양일 간 있을 예정"이라고 알렸다.끝으로 "Mnet과 스윙엔터테인먼트, 오프더레코드는그동안 멋진 모습을 보여준 아이즈원 12명 멤버 모두에게 감사의 마음을 전하며, 함께 만들어온 환상적 이야기가 계속될 수 있도록 향후에도 아티스트로서의 성장을 지지하도록 하겠다"고 덧붙였다.아이즈원은 Mnet '프로듀스 48'을 통해 결성된 그룹으로, '라비앙로즈', '비올레타', '파노라마' 등 다수의 히트곡을 발표했다. 국내외로 두터운 팬덤을 결성한 이들은 데뷔 후 줄곧 활발히 활동해왔으나 2019년 '프로듀스' 시리즈의 투표조작 사실이 알려지며 컴백을 앞두고 타격을 입었다. 그러나 소속사 간 합의로 해체 위기를 넘기고 활동을 이어왔다.안녕하세요. Mnet입니다.Mnet과 스윙엔터테인먼트/오프더레코드는 ‘아이즈원’의 프로젝트 종료를 앞두고, 12명 멤버들의 최선의 활동을 위해 각소속사의 의견을 지속적으로 청취하며 논의를 해왔습니다.지난 2018년 COLOR*IZ 앨범으로 데뷔해, 한국은 물론 세계 무대서 큰 사랑을 받으며 아시아를 대표하는 걸그룹으로 성장한 ‘아이즈원’의 프로젝트 활동은 예정대로 오는 4월 마무리하게 되었습니다.‘아이즈원’을사랑하는 팬들과 함께 할 온라인 단독 콘서트 ‘ONE, THE STORY’가 오는 3월 13일, 14일 양일간있을 예정입니다.Mnet과 스윙엔터테인먼트/오프더레코드는그동안 멋진 모습을 보여준 ‘아이즈원’ 12명 멤버 모두에게 감사의 마음을 전하며, 함께 만들어온 환상적 이야기가 계속될 수 있도록 향후에도 아티스트로서의 성장을 지지하도록 하겠습니다.앞으로 이들이 보여줄 새로운 모습에 기대와 응원 부탁드립니다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com