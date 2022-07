폐어망 재활용 소셜벤처 넷스파, 15억원 규모 투자유치

국내 최대 에너지 IT 플랫폼…분산 에너지 끌어모아 가치 극대화 추구 스타트업 창업자는 누구나 유니콘(Unicorn)을 꿈꾼다. 유니콘은 기업가치가 10억 달러 이상(1조원대)으로 평가되는 기업공개(IPO) 전의 비상장 스타트업을 말한다. 뿔 하나 달린 유니콘은 원래 전설 속에서나 존재하는 상상의 동물을 지칭하는 것이니 '죽음의 계곡'을 넘어 중견기업 모습을 갖추어 나가는 스타트업을 절묘하게 표현한 말이 아닐 수 없다. 중소벤처기업부 자료에 따르면 작년 말 기준으로 국내 유니콘 기업은 18곳이다. 여기에 인수·합병(M&A)이나 IPO를 거쳐 유니콘 타이틀을 내려놓은 9곳을 더하면 기업가치 1조 원대에 올라선 이력의 국내 간판 스타트업은 핀테크, 전자상거래, 게임 등 다양한 분야에 걸쳐 총 27곳으로 파악되고 있다. 그러나 아직 에너지 IT 플랫폼 분야에선 한국의 유니콘이 탄생하지 않았다. '솔라커넥트'라는 에너지 관련 스타트업으로 2016년 출범한 엔라이튼(ENlighten)은 국내 에너지 IT 플랫폼 분야에서 첫 유니콘으로 성장할 잠재력을 지녔다는 평을 듣고 있다. 태양광 중심 사업 플랫폼을 신재생 에너지 전반으로 확장한다는 메시지를 담아 올해 초 현재의 사명으로 변경한 엔라이튼은 과학기술정보통신부가 2020년 선정한 '글로벌 ICT 미래 유니콘'에 이름을 올렸다. 작년 3월에는 KDB한국산업은행 등 10곳에서 총 208억원 규모의 시리즈 C 단계 투자를 받아 관계사를 포함한 누적 투자 유치액을 450억원으로 불렸다. 이영호(40) 대표는 지난 7일 연합뉴스와의 인터뷰에서 "저희가 기업가치 측면에서 아직 유니콘 급은 아니다"라며 "에너지 시장에서 가장 잘하고 있는 스타트업이고, 플랫폼 회사이다 보니