그룹 트와이스 /사진=JYP엔터테인먼트 제공

그룹 트와이스의 신보 '스트래티지(STRATEGY)'가 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 4위에 올랐다.빌보드가 15일(현지시간) 게재한 공식 기사에 따르면, 트와이스의 새 미니 앨범 '스트래티지'는 총 8만8000유닛으로 '빌보드 200' 차트 4위를 차지했다.이로써 트와이스는 2021년 6월 미니 10집 '테이스트 오브 러브(Taste of Love)' 6위, 2021년 11월 정규 3집 '포뮬러 오브 러브 : O+T=<3(Formula of Love: O+T=<3)' 3위, 2022년 8월 미니 11집 '비트윈 원앤투(BETWEEN 1&2)' 3위, 2023년 3월 미니 12집 '레디 투 비(READY TO BE)' 2위, 2024년 2월 미니 13집 '위드 유-스(With YOU-th)' 1위에 이어 신작까지 6개 앨범을 연속으로 '빌보드 200' 톱 10에 안착시켰다. 이는 K팝 걸그룹 최다 톱 10 진입 기록이다.멤버들은 '여러 전략으로 사랑하는 상대를 끌어당기겠다'는 당찬 매력을 품은 신곡 '스트래티지(feat. Megan Thee Stallion)' 활동을 성황리에 펼치며 K팝 팬들을 사로잡았다.트와이스는 "더 많은 팬분들과 만나기 위해 열심히 준비한 앨범이다. 특히나 약 10개월 만에 음악 방송으로 찾아뵐 수 있어서 행복했다"고 소감을 밝혔다. 이어 "전 세계에서 큰 사랑 보내주셔서 진심으로 감사하다. 내년에는 앞서 말씀드린 영국 밴드 콜드플레이(Coldplay)의 내한 공연 스페셜 게스트 출연과 더불어 깜짝 놀랄만한 멋진 무대, 완전히 새로운 모습의 월드투어도 계획 중이다. 2025년에도 계속될 트와이스의 활약을 기대해달라"고 당부했다.트와이스는 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 활발한 글로벌 활동을 이어간다. 11월 21일 K팝 아티스트 최초로 '아마존 뮤직 라이브(Amazon Music Live)' 무대를 장식, 화려한 퍼포먼스로 '아마존 뮤직 라이브' 역대 가장 많은 시청자 수를 달성했다. 12월 31일에는 일본 대표 연말 특집 방송 NHK 제75회 '홍백가합전'에 통산 다섯 번째 출연하고 한 해를 마무리한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com