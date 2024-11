강성훈 '우치다1' 한국어 리믹스 발매 /사진=강성훈 제공

가수 강성훈이 트렌디한 매력을 빛냈다.강성훈은 20일 각종 해외 음원 사이트에 싱글 '우치다1-코리아 리믹스(UCHIDA1-Korea Remix)'를 발매했다.이번 곡은 리드미컬하고 중독적인 멜로디로 화제를 모으며 온라인 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)의 다수의 챌린지 영상에 등장한 긴타(GINTA), 오다케이(OdAkEi)의 '우치다1' 한국어 버전이다. 강성훈은 래희, 이든과 함께 세련된 보컬과 랩을 선보여 원곡과는 또 다른 매력을 선사했다.최근 긴타는 미국의 래퍼 스모크퍼프(Smokepurpp)와 협업해 다양한 나라에서 '우치다1'을 새로운 버전으로 발매하는 글로벌 프로젝트를 시작했다. '우치다1'는 일본에서 선풍적인 인기를 끌며 틱톡 재팬 뮤직차트에서 1위를 차지했던 노래다. 현지에서의 뜨거운 인기에 힘입어 라오스와 한국에서 '우치다1' 리믹스 음원을 발표한 데 이어 태국과 미얀마 버전 또한 공개를 앞두고 있다.강성훈은 1997년 그룹 젝스키스의 메인보컬로 데뷔한 뒤, 솔로곡 '유 아 마이 에브리띵(You Are My Everything)', '우리가 어떻게 헤어져' 등으로 활발히 활동했다. 지난 10월 열린 '제30회 드림콘서트 - 고양' 무대에 올라 팬들과 만났으며, 현재 새로운 곡 작업에 매진하고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com