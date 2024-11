[이진섭의 음(音)미하다]



오즈의 시간을 거슬러 올라간

뮤지컬 <위키드(Wicked)>



런던 아폴로 빅토리아 극장 공연 리뷰



- 원작을 향한 근원적 질문에서 뮤지컬 <위키드> 탄생

- 피에로 역에 흑인 성소수자로 과감한 캐스팅

- 11월 아리아나 그란데, 신시아 에리보 주연의 영화로도 개봉

- <Defying Gravity>, <Popular>, <The Wizard and I> 등 히트곡 남겨

뮤지컬 <위키드>를 공연하는 런던 아폴로 빅토리아 극장 / 사진. © ATG Entertainment Limited All rights reserved.

원작 <오즈의 마법사>를 향한 근원적 질문 “왜?”

뮤지컬 영화 <오즈의 마법사>에서 '도로시 게일' 역을 맡은 주디 갈런드(Judy Garland) / 사진출처. © IMDb

영화 '오즈의 마법사' (1939) 스틸컷 / 사진출처. © IMDb

뮤지컬 <위키드> 공연 모습 / 사진출처. Wicked UK 페이스북

피에로에 성소수자 흑인 캐스팅

강렬했던 1막의 클라이막스 <Defying Gravity>

노래를 빈번하게 대사로 처리한 것은 아쉬워

오즈의 지도를 펼쳐 놓은 가림막 / 사진. © 이진섭

(왼쪽) 글린다, (오른쪽) 엘파바 / 사진. © Matt Crockett

<Defying Gravity> 공연 장면 / 사진. © Matt Crockett

공연을 마치고 관객에게 인사하는 배우들 / 사진. © 이진섭

뮤지컬 <위키드> 엔지니어 룸 / 사진. © 이진섭

숨겨진 무언가를 찾아낸 <위키드>

11월 영화 <위키드>로 만난다

뮤지컬 <위키드>의 글린다와 엘파바 / 사진. © 이진섭

