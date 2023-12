사진=도너츠컬처 제공

감성 발라더 투앤비(2NB)가 사랑에 빠진 설렘의 순간들을 노래한다.음원 제작사 도너츠컬처는 투앤비(2NB)가 가창에 참여한 영화 '너를 부르는 시간' 컬래버레이션 프로젝트 곡 '폴링 인 러브(Falling in Love)'가 15일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 발매된다고 밝혔다.영화 '너를 부르는 시간'은 학창시절부터 성화이난을 몰래 짝사랑했던 뤄즈가 대학교 진학 후 그를 다시 만나 사랑하게 되지만 감춰왔던 비밀이 밝혀지게 되고 그로 인해 서로가 운명이 될 수 있을지 그려낸 청춘 로맨스다.컬래버 음원 '폴링 인 러브'는 사랑에 이제 막 빠진 화자의 마음을 그려낸 달콤한 사랑 노래로, 중독성 있는 멜로디 라인과 함께 투앤비의 감성적이면서도 예쁜 음색이 돋보이는 미디엄 발라드 곡이다.'이 밤 너와 함께 거닐고 싶어 / 수많은 별빛과 하얗게 덮인 길 따라서 / 눈 감으면 네가 나타나 눈을 뜨기 싫어 난 / I'm falling in love with you'로 흐르는 후렴구 가사는 누구나 한 번쯤 경험했을 아련한 첫사랑, 보기만 해도 가슴 떨리고 설레는 순간들을 담아낸 영화 속 스토리와 어우러지며 몰입감을 높인다. 첫사랑의 기억을 소환시키는 영화 속 두 주인공의 싱그러운 영상과 어우러진 뮤직비디오 역시 음원 발매와 동시에 음원사이트에서 만나볼 수 있다.투앤비는 '차라리 그댈 몰랐던 그때로', '이제는 어떻게 사랑을 하나요', '얼마나 더 아파해야 이별이 끝이 날까' 등의 발라드 곡을 통해 독보적 감성과 음색, 뛰어난 가창력을 선보여 왔다. 이번 '폴링 인 러브'에선 사랑에 빠진 화자의 설레는 감정을 섬세하게 표현해 내며, 추운 겨울 포근하고 따뜻한 감성으로 청자들에게 기분 좋은 여운을 선사할 예정이다.한편, 화제의 베스트셀러 소설 '암련귤생회남'을 원작으로 한 '너를 부르는 시간'은 자국 개봉 당시 개봉주 박스오피스 1위, 제18회 중미영화제 황금천사영화상과 제17회 창춘영화제 황금사슴상을 수상하는 등 흥행성과 작품성을 동시에 인정받았다. 주연배우 장설영과 신운래의 완벽 케미와 더불어 누구나 경험했던 설레는 첫사랑의 추억을 상기시키며 관객들의 호응을 불러일으키고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com