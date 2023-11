[박영실 칼럼] 찰스 3세, 윤대통령 국빈 환영 의전, 디테일의 예술

최고 예우 예포 41발 영국 찰스3세, 윤대통령 국빈 환영식 왕실 근위대 사열 중 아리랑 연주 벤틀리 리무진부터 아리랑까지, 최고수준의 의전 품격 찰스 3세 국왕의 첫 국빈으로 초청받은 윤석열 대통령이 우리나라 대통령으로는 10년 만에 영국을 국빈 방문했다. 한영수교 140주년을 맞아 더욱 의미 있는 이번 방문에 윤 대통령 부부는 숙소인 런던 시내 한 호텔로 마중나온 윌리엄 왕세자 부부의 안내를 받으며 전 세계에 두 대뿐이라는 영국 왕실이 제공한 벤틀리 사의 스테이트 리무진을 타고 공식 환영식장인 호스 가즈(Horse Guards) 광장에 도착했다. 정렬한 의장대와 군악대 그리고 기마병과 함께 윤대통령 부부를 맞이한 찰스 3세 국왕과 커밀라 왕비의 환대를 받은 후 애국가가 울려 퍼지는 가운데 예포 41발이 발사되었고 아리랑이 왕실 근위대 사열중에 연주되었다. 의장대장은 한국어로 사열준비 보고를 했고 백마가 끄는 황금마차에 오른 윤 대통령과 찰스 국왕은 버킹엄궁으로 향했다. 도로 양쪽에는 우리나라 태극기와 영국국기가 사이좋게 걸려있는 모습을 방송으로 보면서 최고수준의 품격있는 의전을 준비한 영국왕실의 디테일이 느껴졌다. [사진출처= The official website of the Royal Family]국가의전은 왜 디테일의 예술이라고 할까? 국가의전이 디테일의 예술이라고 불리는 이유는 크게 다섯 가지로 정리할 수 있다 . 국가의전은 특별한 의례와 예절에 따라 진행되는 공식적인 행사로서, 세밀하고 정교한 디테일이 주의 깊게 필요하기 때문이다. 1. 상징성과 의미: 국가의전은 종종 국가의 상징과 의미를 나타내는 중요한 행사로 국기, 국장, 국립 동물 등 다양한 상징물이 사용되며, 이들은 세밀한 디테