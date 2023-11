BTS 정국, 빌보드 HOT100서 5위

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 지난 3일 발표한 솔로 앨범 타이틀곡으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 5위를 차지했다.미국 빌보드는 13일(현지시간) 공식 홈페이지 등을 통해 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You)가 테일러 스위프트의 '크루얼 서머'(Cruel Summer), 도자 캣의 '페인트 더 타운 레드'(Paint the Town Red), 테일러 스위프트의 '이즈 잇 오버 나우?'(Is It Over Now?), 시자(SZA)의 '스누즈'(Snooze)에 이어 5위에 올랐다고 밝혔다.빌보드는 "정국의 세 번째 솔로 톱 10 기록"이라며 "이 곡은 디지털 송 세일즈에서 1위를 차지했다"고 소개했다.'스탠딩 넥스트 투 유'는 정국의 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)의 타이틀곡으로, 정국의 리듬감 있는 보컬이 돋보이는 레트로 펑크 장르의 곡이다.풍성한 관악기 연주와 퍼커션 사운드, 파워풀한 가창이 특징이다. 정국의 히트곡 '세븐'(Seven)의 프로듀서 앤드루 와트와 서킷이 참여했다.핫 100은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위가 산출되는 차트로, 빌보드 세부 차트 가운데 가장 의미가 크다.'스탠딩 넥스트 투 유'는 1천60만 스트리밍, 40만 라디오 방송 점수, 9만9천 실물·디지털 싱글 판매량을 기록했다.이 노래는 빌보드 차트 '글로벌 200'과 '글로벌'(미국제외)에서도 각각 1위를 기록했다.정국의 솔로곡 '세븐'과 '3D'는 '글로벌 200'에서 각각 2·9위, '글로벌'(미국제외)에서 2·5위에 들었다.정국은 앞서 지난 7월 '세븐'으로 전 세계에서 인기를 누리며 '핫 100' 1위에 올랐다. '3D'는 지난 10월 '핫 100'에 5위로 진입했다.솔로 앨범 '골든'은 21만200장에 해당하는 판매량(Album Units)을 기록해 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 2위로 진입했다.'골든'에는 '스탠딩 넥스트 투 유'뿐 아니라 '세븐'과 '3D' 등 총 11곡이 수록됐다.조시형기자 jsh1990@wowtv.co.kr