[커버 스토리] AI 시대에 더 중요한 ‘사고력’ 독서가 가장 좋은 훈련법이에요

“책 읽는 사람이 모두 지도자가 되는 것은 아니지만, 모든 지도자는 책을 읽는다.(Not all readers are leaders, but all leaders are readers.)” 미국 33대 대통령 해리 트루먼이 한말입니다. 세계적인 기업가와 정치인, 지식인은 하나같이 “책을 읽어라”라고 말합니다. 책에 무엇이 있기에, 책을 읽으면 무엇을 얻을 수 있기에 이토록 독서의 중요성을 강조하는 걸까요. 지식·경험·재미, 독서에 다 있다 독서는 ‘두뇌를 위한 음식’이라고 할 수 있어요. 몸이 건강해지려면 영양분을 골고루 섭취하고 적당한 운동도 해야 하죠. 우리 뇌도 비슷해요. 두뇌 활동이 활발해지려면 독서를 통해 새로운 지식을 빨아들이고 소화시키는 연습을 해야 해요. 책을 읽으면 어려운 단어와 새로운 표현도 익힐 수 있어요. 독서에서 얻은 지식과 어휘력을 활용해 글도 잘 쓰고 말도 잘할 수 있게 되죠. 독서는 지식과 경험을 얻는 가장 좋은 방법이에요. 우리가 유명한 지식인과 성공한 기업가를 직접 만날 기회는 별로 없어요. 대신 이들의 지식과 경험이 담긴 책은 얼마든지 읽을 수 있죠. 생각과 경험의 폭을 넓히고, 새로운 아이디어를 얻는 데 독서만큼 좋은 것은 없어요. 독서는 재미와 휴식도 가져다줘요. 흥미진진한 소설, 잔잔한 수필, 아름다운 시를 읽으며 정서적인 만족감을 느낄 수 있죠. 복잡한 고민이 있을 때 가벼운 책을 읽으며 머리를 식히다 보면 좋은 해결 방법이 떠오를지 몰라요. 유튜브보다 책이 좋은 이유 이런 의문이 생길 거예요. 유튜브에 웬만한 지식과 정보는 다 나오는데 꼭 책을 읽어야 할까요? 그런데 영상으로 정보를 받아들이는 것과 종이에 찍힌 글자로 정보를 받아들이는 것은 차이가 있어요. 영상을 볼 때 우리는 정보를 수동적으로 받아들여요. 생각하지 않고 보기만 하는 것이죠. 쉴 새 없이 이어지는 이미지와 영상을 따라가기 바쁘니까요. 글을 읽을 때는 생각을 하게 돼요. 단어와 단어를 연결해 문장을 해석하고, 앞에서 본 내용을 기억해 내며 전체 줄거리를 종합적으로 이해하죠. 따라서 스스로 생각하고 논리적으로 사고하는 능력을 키우려면 영상만 봐선 안 되고 책을 꼭 읽어야 해요. 인공지능(AI) 시대에도 독서는 필수예요. AI 시대엔 정해진 답만 외워선 안 돼요. 어차피 정답은 AI가 다 알고 있으니까요. 우리 인간은 AI에게 창의적인 질문을 던질 수 있어야 해요. 그러기 위해선 책을 읽으며 사고력을 길러야 하죠. 재미있는 책부터 읽어 보자 독서를 어떻게 해야 할지 잘 모르겠다고 질문할 수 있어요. 어느 분야든 관심이 가는 책을 골라서 읽어 보세요. 역사책도 좋고, 위인전도 좋고, 문학책도 좋아요. 책 한 권을 재미있게 읽고 나면 또 읽고 싶은 책이 생길 거예요. 고려 시대 역사책을 읽고 나면 조선 시대 역사도 궁금해지겠죠. 우리나라 역사를 알고 나면 다른 나라 역사도 궁금해지겠죠. 그렇게 독서의 폭을 넓혀 가는 거예요. 책을 읽을 땐 책의 여백이나 나만의 독서 노트에 그때그때 떠오르는 생각을 메모해 봐요. 멋진 문장을 그대로 옮겨 적어도 좋고, 책 내용을 요약해도 좋고, 기발한 아이디어를 적어도 좋아요. 그렇게 한 권 한 권 읽어 나간다면 언젠가 놀랄 만큼 똑똑해진 나 자신을 발견하게 될 거예요.by 유승호 기자 “디지털 기기가 문해력 떨어뜨려”종이책·손글씨로 돌아가는 나라들 스마트폰, 태블릿 PC 등을 활용한 ‘디지털 교육’에 제동을 걸고 종이책과 손글씨를 쓰게 하는 나라가 늘고 있습니다. 스웨덴은 최근 6세 미만 아동에 대해 디지털 기기를 활용한 교육을 중단하기로 했습니다. 그러면서 학교 도서 구입 비용으로 약 820억 원의 예산을 쓰기로 했어요. 학생들이 스마트폰과 태블릿 PC를 사용하는 시간을 줄이고 책 읽는 시간을 늘리도록 한 것이죠. 스웨덴이 ‘아날로그 교육’으로 돌아가는 것은 디지털 기기 사용이 늘면서 학생들의 문해력과 글쓰기 능력이 떨어졌기 때문이에요. 캐나다 온타리오주는 지난 9월 초등학교 3학년부터 ‘필기체 쓰기’ 수업을 필수 과목으로 지정했어요. 학생들이 종이에 글을 쓰면서 더 많이 생각하도록 하기 위해서랍니다. 수업 중 디지털 기기 사용을 금지하는 나라도 많아요. 프랑스는 2018년부터 15세 이하 학생은 학교에 스마트폰을 갖고 오지 못하게 하고 있어요. 네덜란드는 내년부터 교실에서 휴대폰과 태블릿 PC를 쓰지 못하게 할 예정이에요.