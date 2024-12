[arte]민예원의 그림으로 듣는 재즈



리 릿나워 & 데이브 그루신 with 이반 린스와 브라질 친구들

자유롭고도 낭만적인 감성의 <Brasil>

사진. ©민예원

2024.11.24 신촌 연세대학교 대강당에서 리 릿나워(Lee Ritenour) & 데이브 그루신(Dave Grusin) & 이반 린스(Ivan Lins)의 내한 공연 / 사진. ©민예원

사진. ©민예원

사진. ©민예원

리 릿나워(Lee Ritenour) & 데이브 그루신(Dave Grusin)의 <Brasil> 음악 앨범 / 사진출처. © Candid Records

사진. ©민예원

[왼쪽부터] 데이브 그루신, 이반 린스, 리 릿나워 / 사진출처. © MM JAZZ